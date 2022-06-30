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Лукашенко заявил, что будет бороться за независимость Беларуси

Ирина БалачукЧетверг, 30 июня 2022, 11:31
Лукашенко заявил, что будет бороться за независимость Беларуси
Олександр Лукашенко. Фото: БелТа

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что будет беречь и бороться за независимость его страны.

Источник: белорусское государственное издание БелТА, которое цитирует заявление Лукашенко по случаю Дня независимости Беларуси

Прямая речь Лукашенко: "Каждый год 3 июля мы подчеркиваем: независимость – величайшее достояние любого народа, в том числе и белорусского. И мы будем ее беречь, будем за нее бороться так, как это делали наши героические предки. Другого нам просто не дано".

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Детали: Сообщается, что 30 июня Лукашенко по случаю государственного праздника раздавал награды в Дворце Независимости в Минске.

В частности, он отметил пограничников и военных, которые стоят "на передовой, на страже мира и спокойствия".

Лукашенко не забыл упомянуть Украину, на которую напала, в том числе и из территории Беларуси, Россия.

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Прямая речь Лукашенко: "Южнее Беларуси, к сожалению, неспокойно. На западе и севере нашей Беларуси наращивается группировка войск НАТО. Нам во что бы то ни стало необходимо защитить свою страну и свой народ".

Почему это важно: Россия использовала территорию Беларуси как плацдарм для нападения на Украину в феврале и продолжает использовать для нанесения ракетных ударов по мирным городам Украины.

Хотя войска Беларуси не принимают прямого участия в войне в Украине, Лукашенко всячески заискивает перед Путиным, поддерживает его кровопролитную войну и предоставляет территорию РБ для перемещения российской военной техники и размещения смертоносного оружия дальнего действия.  

В ноябре 2021 года президент России Владимир Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства.

Темы: БеларусьЛукашенко
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