Під завалами будинку у Золочеві на Харківщини знайшли ще одну загиблу

Рятувальники знайшли фрагменти тіла ще однієї загиблої в Золочеві на Харківщині під завалами зруйнованого окупантами будинку.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно: "29 червня під час розбирання завалів зруйнованого рашистами житлового 16-тиквартирного двоповерхового будинку рятувальники ДСНС відшукали фрагменти тіла загиблої жінки".

Реклама:

Деталі: Ворожий обстріл стався ще 22 червня. Тоді повідомлялось про загибель 3-х людей. Тіла 2-х з них вдалось дістати відразу.

Що було раніше: 22 червня у результаті обстрілів у Немишлянському районі Харкова було поранено 4 мешканця, у Чугуєві 2 мирних людей загинули, 4 зазнали поранень. У селі Тихопілля Лозівського району повідомлялось про одного пораненого.