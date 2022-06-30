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Під завалами будинку у Золочеві на Харківщини знайшли ще одну загиблу

"Українська правда"Четвер, 30 червня 2022, 11:39
Під завалами будинку у Золочеві на Харківщини знайшли ще одну загиблу
Фото ДСНС

Рятувальники знайшли фрагменти тіла ще однієї загиблої в Золочеві на Харківщині під завалами зруйнованого окупантами будинку.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно: "29 червня під час розбирання завалів зруйнованого рашистами житлового 16-тиквартирного двоповерхового будинку рятувальники ДСНС відшукали фрагменти тіла загиблої жінки".

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Деталі: Ворожий обстріл стався ще 22 червня. Тоді повідомлялось про загибель 3-х людей. Тіла 2-х з них вдалось дістати відразу.

 

Що було раніше: 22 червня у результаті обстрілів у Немишлянському районі Харкова було поранено 4 мешканця, у Чугуєві 2 мирних людей загинули, 4 зазнали поранень. У селі Тихопілля Лозівського району повідомлялось про одного пораненого.

Теми: війнаХарківська областьжертвиобстріл
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