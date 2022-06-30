Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Под завалами дома в Золочеве на Харьковщине нашли еще одну погибшую

"Украинская правда"Четверг, 30 июня 2022, 11:39
Под завалами дома в Золочеве на Харьковщине нашли еще одну погибшую
Фото ГСЧС

Спасатели нашли фрагменты тела еще одной погибшей в Золочеве Харьковской области под завалами разрушенного оккупантами дома.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно: "29 июня во время разбора завалов разрушенного рашистами жилого 16-ти квартирного двухэтажного дома спасатели ГСЧС обнаружили фрагменты тела погибшей женщины".

Реклама:
 

Детали: Вражеский обстрел произошел еще 22 июня. Тогда сообщалось о гибели 3 человек. Тела 2 из них удалось получить сразу.

 

Что предшествовало: 22 июня в результате обстрелов в Немышлянском районе Харькова были ранены 4 жителя, в Чугуеве 2 мирных жителя погибли, 4 получили ранения. В селе Тихополье Лозовского района сообщалось об одном раненом.

Темы: войнаХарьковская областьжертвыобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
война
В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных
Атака дронов на Псков: ГУР подтвердил уничтожение 4 самолетов Ил-76, еще 2 повреждены
Сырский побывал на переднем крае: поставил задачу "дожать" Клещеевку
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: