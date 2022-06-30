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Под завалами дома в Золочеве на Харьковщине нашли еще одну погибшую

"Украинская правда"Четверг, 30 июня 2022, 11:39
Фото ГСЧС

Спасатели нашли фрагменты тела еще одной погибшей в Золочеве Харьковской области под завалами разрушенного оккупантами дома.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно: "29 июня во время разбора завалов разрушенного рашистами жилого 16-ти квартирного двухэтажного дома спасатели ГСЧС обнаружили фрагменты тела погибшей женщины".

 

Детали: Вражеский обстрел произошел еще 22 июня. Тогда сообщалось о гибели 3 человек. Тела 2 из них удалось получить сразу.

 

Что предшествовало: 22 июня в результате обстрелов в Немышлянском районе Харькова были ранены 4 жителя, в Чугуеве 2 мирных жителя погибли, 4 получили ранения. В селе Тихополье Лозовского района сообщалось об одном раненом.

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Темы: войнаХарьковская областьжертвыобстрел
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