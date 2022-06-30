Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ОК "Південь": На Зміїному пожежа й вибухи, росіяни евакуювалися

Олена РощінаЧетвер, 30 червня 2022, 11:38
Зміїний, фото ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" заявляє, що російська армія поспіхом евакуювала залишки гарнізону з острова Зміїний після ударів українських військових по ньому.

Джерело: офіційне повідомлення ОК "Південь", Міноборони Росії

Дослівно: "Протягом ночі, внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із нанесенням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, імовірно, залишив острів.

Наразі Зміїний вкрито пожежею, лунають вибухи.

Остаточні результати операції дорозвідуються".

Деталі: Зі свого боку, Міністерство оборони Росії заявило, що "30 червня в якості кроку доброї волі Збройні Сили Російської Федерації завершили виконання поставлених завдань на острові Зміїний і вивели там гарнізон".

У російському Міноборони сподіваються цим "жестом" показати, що РФ не перешкоджає зусиллям ООН для організації гуманітарного коридору із вивезення сільськогосподарської продукції з території України морем.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗміїнийЧорне моревійнаРосія
Головне сьогодні

ОП про "послання Путіну": якби Зеленський хотів звернутись, то зробив би це публічно

ЗСУ відбили штурми РФ на трьох напрямках, але на Лисичанському проблеми – зведення Генштабу

оновленоПрезидент Індонезії заявив, що передав послання Зеленського Путіну

Байден анонсував поставку Україні західних систем ППО і більше HIMARS

Україна розриває дипвідносини із Сирією – МЗС

відеоСклад боєприпасів росіян рознесли завдяки українській "Валькірії"

Усі новини...
Зміїний
Залужний показав, як виганяли окупантів зі Зміїного: допомогли "Богдани"
Останні новини
20:48
Нафтогаз у липні майже втричі збільшить імпорт пального
20:39
Росіяни у четвер вдарили по Одещині двома ракетами
20:34
Україна закликає держави Каспійського моря змусити РФ припинити удари з цього регіону
20:30
Bloomberg: Україна розглядає можливість реструктуризації боргу
20:17
Українські спортсменки здобули золото на чемпіонаті Європи з артистичного плавання
20:07
"Слуги" обговорили законопроєкти для входження до ЄС і заміну Денісовій
20:03
ОП про "послання Путіну": якби Зеленський хотів звернутись, то зробив би це публічно
20:02
Росія викликала британського посла через "відверто хамські заяви" Воллеса
19:50
Ще один "жест доброї волі": росіяни втратили Алігатора біля Зміїного
19:44
Героїв Маріуполя та Херсонська: у львівській громаді перейменували 19 вулиць
Усі новини...