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ОК "Південь": На Зміїному пожежа й вибухи, росіяни евакуювалися

Олена РощінаЧетвер, 30 червня 2022, 11:38
ОК Південь: На Зміїному пожежа й вибухи, росіяни евакуювалися
Зміїний, фото ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" заявляє, що російська армія поспіхом евакуювала залишки гарнізону з острова Зміїний після ударів українських військових по ньому.

Джерело: офіційне повідомлення ОК "Південь", Міноборони Росії

Дослівно: "Протягом ночі, внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із нанесенням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, імовірно, залишив острів.

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Наразі Зміїний вкрито пожежею, лунають вибухи.

Остаточні результати операції дорозвідуються".

Деталі: Зі свого боку, Міністерство оборони Росії заявило, що "30 червня в якості кроку доброї волі Збройні Сили Російської Федерації завершили виконання поставлених завдань на острові Зміїний і вивели там гарнізон".

ВІДЕО ДНЯ

У російському Міноборони сподіваються цим "жестом" показати, що РФ не перешкоджає зусиллям ООН для організації гуманітарного коридору із вивезення сільськогосподарської продукції з території України морем.

Теми: ЗміїнийЧорне моревійнаРосія
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