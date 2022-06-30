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ОК "Юг": На Змеином пожар и взрывы, россияне эвакуировались

Елена РощинаЧетверг, 30 июня 2022, 11:38
Змеиный, фото ОК "Юг"

Оперативное командование "Юг" заявляет, что российская армия поспешно эвакуировала остатки гарнизона с острова Змеиный после ударов украинских военных по нему.

Источник: официальное сообщение ОК "Південь", Минобороны России

Дословно: "В течение ночи, в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров.

Сейчас Змеиный покрыт пожаром, раздаются взрывы.

Окончательные результаты операции доразведываются".

Детали: Со своей стороны, Министерство обороны России заявило, что "30 июня в качестве шага доброй воли Вооруженные Силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон".

В российском Минобороны надеются этим "жестом" показать, что РФ не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины по морю. 

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Темы: ЗмеиныйЧерное моревойнаРосcия
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