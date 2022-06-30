ЄСПЛ наказав Росії не допустити страти засуджених в окупованому Донецьку британців

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) наказав Росії забезпечити невиконання смертної кари проти двох британців, які потрапили в полон під час бойових дій на боці України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення суду.

ЄСПЛ вирішив застосувати тимчасові заходи у справах "Піннер проти Росії та України" та "Аслін проти Росії та України" щодо двох громадян Британії, які є службовцями Збройних сил України, які здалися російським військам під час бойових дій і були засуджені до смертної кари в так званій "Донецькій народній республіці".

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"Відповідно до правила 39 (тимчасові заходи) Регламенту Суд призначив, зокрема, уряду Російської Федерації, що він повинен забезпечити, щоб смертна кара, винесена щодо заявників, не була виконана; забезпечити належні умови їх утримання; та надати їм необхідну медичну допомогу та ліки" - йдеться у рішенні суду.

Суд також призначив уряду України забезпечити, наскільки це можливо, дотримання прав заявників, передбачених Європейською конвенцією з прав людини.

Нагадаємо, 9 червня російські державні ЗМІ повідомили, що двоє британських громадян, 28-річний Ейден Аслін та 48-річний Шон Піннер, постали перед судом на підконтрольній Росії території в Донецьку, де їх визнали винними у найманстві та в скоєнні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення так званого конституційного ладу невизнаної псевдореспубліки "ДНР".

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Крім Асліна і Піннера, також засудили і громадянина Марокко Брахіма Саадуна.

Велика Британія, США, Україна та низка інших держав і організацій засудили цей вирок.

Міністр закордонних справ Ліз Трасс заявила, що уряд Великої Британії "напружено працює", щоб забезпечити звільнення двох британців, засуджених до смертної кари після того, як вони потрапили в полон в Україні.