ЄСПЛ наказав Росії не допустити страти засуджених в окупованому Донецьку британців

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) наказав Росії забезпечити невиконання смертної кари проти двох британців, які потрапили в полон під час бойових дій на боці України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення суду.

ЄСПЛ вирішив застосувати тимчасові заходи у справах "Піннер проти Росії та України" та "Аслін проти Росії та України" щодо двох громадян Британії, які є службовцями Збройних сил України, які здалися російським військам під час бойових дій і були засуджені до смертної кари в так званій "Донецькій народній республіці".

"Відповідно до правила 39 (тимчасові заходи) Регламенту Суд призначив, зокрема, уряду Російської Федерації, що він повинен забезпечити, щоб смертна кара, винесена щодо заявників, не була виконана; забезпечити належні умови їх утримання; та надати їм необхідну медичну допомогу та ліки" - йдеться у рішенні суду.

Суд також призначив уряду України забезпечити, наскільки це можливо, дотримання прав заявників, передбачених Європейською конвенцією з прав людини.

Нагадаємо, 9 червня російські державні ЗМІ повідомили, що двоє британських громадян, 28-річний Ейден Аслін та 48-річний Шон Піннер, постали перед судом на підконтрольній Росії території в Донецьку, де їх визнали винними у найманстві та в скоєнні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення так званого конституційного ладу невизнаної псевдореспубліки "ДНР".

Крім Асліна і Піннера, також засудили і громадянина Марокко Брахіма Саадуна.

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Велика Британія, США, Україна та низка інших держав і організацій засудили цей вирок.

Міністр закордонних справ Ліз Трасс заявила, що уряд Великої Британії "напружено працює", щоб забезпечити звільнення двох британців, засуджених до смертної кари після того, як вони потрапили в полон в Україні.