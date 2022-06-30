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ЕСПЧ приказал России не допустить казни осужденных в оккупированном Донецке британцев

"Европейская правда"Четверг, 30 июня 2022, 12:00

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приказал России обеспечить неисполнение смертной казни против двух британцев, попавших в плен во время боевых действий на стороне Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение суда.

ЕСПЧ решил применить временные меры по делам "Пиннер против России и Украины" и "Аслин против России и Украины" в отношении двух граждан Британии, которые являются служащими Вооруженных сил Украины, которые сдались российским войскам во время боевых действий и были приговорены к смертной казни. называемой "Донецкой народной республике".

"Согласно правилу 39 (временные меры) Регламента Суд назначил, в частности, правительству Российской Федерации, что оно должно обеспечить, чтобы смертная казнь, вынесенная в отношении заявителей, не была исполнена; обеспечить надлежащие условия их содержания; и предоставить им необходимую медицинскую помощь и лекарства", - говорится в решении суда.

Суд также назначил правительству Украины обеспечить, насколько это возможно, соблюдение прав заявителей, предусмотренных Европейской конвенцией по правам человека.

Напомним, 9 июня российские государственные СМИ сообщили, что двое британских граждан, 28-летний Эйден Аслин и 48-летний Шон Пиннер, предстали перед судом на подконтрольной России территории в Донецке, где их признали виновными в найме и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение так называемого конституционного строя непризнанной псевдореспублики "ДНР".

Кроме Аслина и Пиннера, также осудили и гражданина Марокко Брахима Саадуна.

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Великобритания, США, Украина и ряд других государств и организаций осудили этот приговор.

Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что правительство Великобритании "напряженно работает", чтобы обеспечить освобождение двух британцев, приговоренных к смертной казни после того, как они попали в плен в Украине.

Темы: ЕСПЧРосcияВеликобританиявойна
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