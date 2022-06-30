СБУ схопила російського агента, збирав дані про позиції ЗСУ на кордоні з РФ

Служба безпеки України затримала агента загарбників, який збирав дані про позиції українських військових та геолокацій критичної інфраструктури у Чернігівські області на кордоні з Росією.

Джерело: ОГП у Telegram, СБУ у Telegram

Дослівно: "Одержану інформацію він передавав своєму спільнику на Близькому Сході. Той був затриманий нещодавно контррозвідкою СБУ у Чернівецькій області, куди прибув для підготовки серії вибухів на об’єктах "Укрзалізниці".

Деталі: Після затримання "зв’язкового" інформатору доручили розвідувати розташування українських військ і стратегічних об’єктів поблизу кордону з Росією.

Загарбникам ці дані були необхідні для нанесення чергових ракетних ударів та диверсій на деокупованих територіях.

Що було раніше: 17 червня СБУ заявила, що провела масштабну спецоперацію, під час якої нейтралізувала розгалужену агентурну мережу ФСБ РФ. Всього було затримано 19 осіб у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, на Дніпропетровщині та Вінничині.