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СБУ схватила российского агента, собирал данные о позициях ВСУ на границе с РФ

"Украинская правда"Четверг, 30 июня 2022, 12:44
Фото ОГП

Служба безопасности Украины задержала агента захватчиков, собиравшего данные о позициях украинских военных и геолокаций критической инфраструктуры в Черниговской области на границе с Россией.

Источник: ОГП в Telegram, СБУ в Telegram

Дословно: "Полученную информацию он передавал своему сообщнику на Ближнем Востоке. Тот был задержан недавно контрразведкой СБУ в Черновицкой области, куда прибыл для подготовки серии взрывов на объектах "Укрзализницы".

 

Детали: После задержания "связного" информатору было поручено разведывать расположение украинских войск и стратегических объектов вблизи границы с Россией.

Захватчикам эти данные были необходимы для нанесения очередных ракетных ударов и диверсий на оккупированных территориях.

 

Что предшествовало: 17 июня СБУ заявила, что провела масштабную спецоперацию, в ходе которой нейтрализовала разветвленную агентурную сеть ФСБ РФ. Всего было задержано 19 человек в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, Днепропетровщине и Винницкой области.

Темы: войнаСБУРосcия
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