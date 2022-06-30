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Лукашенко переконує, що в Білорусі немає складів з ядерною зброєю

"Українська правда"Четвер, 30 червня 2022, 13:23
Фото "Белта"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим запевнив, що наразі на території країни немає складів з ядерною зброєю.

Джерело: білоруське провладне інформагентство "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "Склади ядерних боєприпасів - у Росії, у нас їх немає. І, як Путін правильно сказав, у шести точках, шести країнах знаходяться їхні ядерні боєголовки".

Деталі: За словами Лукашенка, Білорусь та Росія ще не відповідали дзеркально на тренування західної авіації щодо застосування ядерної зброї, зроблено у цьому плані "лише півкроку".

Що було раніше: 25 червня президент Росії Володимир Путін заявив, що найближчим часом передасть Білорусі комплекси "Іскандер М", які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети. Путін наголосив, що ці ракети можуть мати ядерні боєголовки.

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Теми: ЛукашенкоБілорусьРосіявійна
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