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Лукашенко переконує, що в Білорусі немає складів з ядерною зброєю

"Українська правда"Четвер, 30 червня 2022, 13:23
Лукашенко переконує, що в Білорусі немає складів з ядерною зброєю
Фото "Белта"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим запевнив, що наразі на території країни немає складів з ядерною зброєю.

Джерело: білоруське провладне інформагентство "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "Склади ядерних боєприпасів - у Росії, у нас їх немає. І, як Путін правильно сказав, у шести точках, шести країнах знаходяться їхні ядерні боєголовки".

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Деталі: За словами Лукашенка, Білорусь та Росія ще не відповідали дзеркально на тренування західної авіації щодо застосування ядерної зброї, зроблено у цьому плані "лише півкроку".

Що було раніше: 25 червня президент Росії Володимир Путін заявив, що найближчим часом передасть Білорусі комплекси "Іскандер М", які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети. Путін наголосив, що ці ракети можуть мати ядерні боєголовки.

Теми: ЛукашенкоБілорусьРосіявійна
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