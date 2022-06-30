Лукашенко убеждает, что в Беларуси нет складов с ядерным оружием

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заверил, что сейчас на территории страны нет складов с ядерным оружием.

Источник: белорусское провластное информагентство "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "Склады ядерных боеприпасов – в России, у нас их нет. И, как Путин правильно сказал, в шести точках, шести странах находятся их ядерные боеголовки".

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Детали: По словам Лукашенко, Беларусь и Россия еще не отвечали зеркально на тренировки западной авиации по применению ядерного оружия, сделано в этом плане "только полшага".

Что предшествовало: 25 июня президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время передаст Беларуси комплексы "Искандер М", которые могут использовать баллистические и крылатые ракеты. Путин подчеркнул, что эти ракеты могут иметь ядерные боеголовки.