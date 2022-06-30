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У Львові заборонили діяльність Московського патріархату

Роман ПетренкоЧетвер, 30 червня 2022, 14:04
У Львові заборонили діяльність Московського патріархату
МИТРОПОЛИТ ОНУФРІЙ ПІД ЧАС БОГОСЛУЖІННЯ. ФОТО: ПРЕССЛУЖБА УПЦ МП

Під час засідання Львівська міська рада 30 червня ухвалила рішення про заборону Московського патріархату на території Львова.

Джерело: депутат міськради Юрій Ломага у Facebook

Пряма мова Ломаги: "Діяльність цих структур носить відвертий антидержавницький та антиукраїнський характер.

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Враховуючи факти, які відбулись на території Львівської міської територіальної громади, свідому та відкриту спекуляцію на релігійних віруваннях наших громадян з боку російських окупантів, зокрема, що стосується діяльності на території України УПЦ МП та Української правовірної греко-католицької Церкви "Група Догнала", яка призводить до штучного протистояння і розколу українського суспільства на релігійній основі, з метою консолідації українського народу, ми ухвалили відповідне рішення".

Нагадаємо: Українська православна церква Московського патріархату на Соборі прийняла рішення про адміністративне відокремлення від РПЦ, але "зі збереженням духовного спілкування".

Теми: ЛьвіврелігіявійнаРосія
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