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Во Львове запретили деятельность Московского патриархата

Роман ПетренкоЧетверг, 30 июня 2022, 14:04
МИТРОПОЛИТ ОНУФРИЙ ВО ВРЕМЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ. ФОТО: ПРЕСс-сЛУЖБА УПЦ МП

Во время заседания Львовский городской совет 30 июня принял решение о запрете Московского патриархата на территории Львова.

Источник: депутат горсовета Юрий Ломага в Facebook

Прямая речь Ломаги: "Деятельность этих структур носит откровенный антигосударственный и антиукраинский характер.

Учитывая факты, которые произошли на территории Львовского городского территориального общества, сознательную и открытую спекуляцию на религиозных верованиях наших граждан со стороны российских оккупантов, в частности, что касается деятельности на территории Украины УПЦ МП и Украинской правоверной греко-католической Церкви "Группа Догнала", которая приводит к искусственному противостоянию и расколу украинского общества на религиозной основе, с целью консолидации украинского народа, мы приняли соответствующее решение".

Напомним: Украинская православная церковь Московского патриархата на Соборе приняла решение об административном отделении от РПЦ, но "с сохранением духовного общения".

Темы: ЛьвоврелигиявойнаРосcия
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