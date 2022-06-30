Во Львове запретили деятельность Московского патриархата

Во время заседания Львовский городской совет 30 июня принял решение о запрете Московского патриархата на территории Львова.

Источник: депутат горсовета Юрий Ломага в Facebook

Прямая речь Ломаги: "Деятельность этих структур носит откровенный антигосударственный и антиукраинский характер.

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Учитывая факты, которые произошли на территории Львовского городского территориального общества, сознательную и открытую спекуляцию на религиозных верованиях наших граждан со стороны российских оккупантов, в частности, что касается деятельности на территории Украины УПЦ МП и Украинской правоверной греко-католической Церкви "Группа Догнала", которая приводит к искусственному противостоянию и расколу украинского общества на религиозной основе, с целью консолидации украинского народа, мы приняли соответствующее решение".

Напомним: Украинская православная церковь Московского патриархата на Соборе приняла решение об административном отделении от РПЦ, но "с сохранением духовного общения".