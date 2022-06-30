Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Во Львове запретили деятельность Московского патриархата

Роман ПетренкоЧетверг, 30 июня 2022, 14:04
Во Львове запретили деятельность Московского патриархата
МИТРОПОЛИТ ОНУФРИЙ ВО ВРЕМЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ. ФОТО: ПРЕСс-сЛУЖБА УПЦ МП

Во время заседания Львовский городской совет 30 июня принял решение о запрете Московского патриархата на территории Львова.

Источник: депутат горсовета Юрий Ломага в Facebook

Прямая речь Ломаги: "Деятельность этих структур носит откровенный антигосударственный и антиукраинский характер.

Реклама:

Учитывая факты, которые произошли на территории Львовского городского территориального общества, сознательную и открытую спекуляцию на религиозных верованиях наших граждан со стороны российских оккупантов, в частности, что касается деятельности на территории Украины УПЦ МП и Украинской правоверной греко-католической Церкви "Группа Догнала", которая приводит к искусственному противостоянию и расколу украинского общества на религиозной основе, с целью консолидации украинского народа, мы приняли соответствующее решение".

Напомним: Украинская православная церковь Московского патриархата на Соборе приняла решение об административном отделении от РПЦ, но "с сохранением духовного общения".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЛьвоврелигиявойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Львов
Слишком много уверенной красоты: во Львове спорят об обнаженной женской скульптуре в Стрыйском парке
Во Львове дети, родители которых погибли на войне, ежегодно будут получать 50 тысяч грн
Во Львове обследуют все балконы домов
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: