Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

УПЦ МП відділиться від РПЦ адміністративно, але збереже духовне спілкування - джерела 

Роман РоманюкП'ятниця, 27 травня 2022, 22:50

Українська православна церква Московського патріархату на Соборі у п’ятницю прийняла рішення про адміністративне відокремлення від РПЦ, але зі збереженням духовного спілкування.

Джерело: співрозмовники УП в УПЦ.

Деталі: На Соборі ухвалили зміни до статуту церкви, які по суті забирають у  Москви будь-які важелі адміністративного впливу на УПЦ.

Пряма мова: "Коротко кажучи, наша Церква від’єдналась адміністративно. Але ми зберегли духовне спілкування з Москвою. Пропонували деякі делегати не поминати патріарха Кирила, але це не підтримали. Ми поминаємо його, щоб Бог зробив його кращим. Наша Церква навіть ворогів поминає.

Всі рішення базуються на Грамоті про автономію та самоуправління, яку УПЦ вручив покійний патріарх Алексій ІІ в 1990 році".

Що передувало: 27 травня Собор Української православної церкви Московського патріархату заявив, що не згоден із предстоятелем власної церкви патріархом Кирилом у питанні війни Росії з Україною і УПЦ надалі буде діяти як "незалежна і самостійна".

Це відбулось на тлі того, як після початку повномасштабного вторгнення Росії, у значній частині парафій УПЦ МП почалось невдоволення позицією Кирила, який, по суті, благословив дії РФ в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Після 24 лютого уже більше 400 приходів УПЦ МП перейшло до ПЦУ.

У 1990 році УПЦ очолював митрополит Філарет, який спробував добитися повної автокефалії від РПЦ. Натомість Москва оголосила йому анафему, а тій частині УПЦ, яка зберегла вірність новообраний патріарх Алексій ІІ надав найширшу можливу церковну автономію. 

Попри це УПЦ завжди залишалась і залишається частиною РПЦ. Навіть після нових рішень Собору УПЦ не стане автокефальною церквою. Для цього вона має отримати відповідний томос.

Теми: церкваКирило
Головне сьогодні

Діди – воювати: Путін підписав закон про прийом до армії на контракт до 65 років

"Не зчитувався QR-код": чому Порошенка не випустили з України - джерела

В Україну прибули нові 155-мм САУ та ракети Harpoon – міністр оборони

фотоЗ моря виловили рятувальний круг та буй крейсера-потопельника "Москва"

Зеленський - прем’єру Нідерландів: якщо Україні не місце в ЄС, скажіть це чітко

Наєв: Ситуація на фронті складна, але повністю контрольована

Усі новини...
церква
У РПЦ відреагували на демарш УПЦ МП
УПЦ МП оголосив демарш патріарху Кирилу: буде "незалежною"
ПЦУ просить Вселенського патріарха позбавити Кирила престолу
Останні новини
13:26
Генерал США: немає необхідності додаткових військ у Швеції та Фінляндії
13:05
Діди – воювати: Путін підписав закон про прийом до армії на контракт до 65 років
13:02
У Чехії тимчасовий захист отримали понад 357 тисяч українських біженців
12:53
Росія завдала ракетного удару по Чорнобаївці: один загиблий, шестеро поранених
12:38
фотоОкупанти обстріляли житлові квартали Миколаєва, є поранені – мер
12:26
ЄС вивчає можливість військово-морської місії для розблокування експорту України - El Pais
12:16
"Не зчитувався QR-код": чому Порошенка не випустили з України - джерела
12:11
Хроніка 94-го дня війни. Онлайн
12:11
Окупанти другий день поспіль обстрілюють місто під Харковом
11:48
В Україну прибули нові 155-мм САУ та ракети Harpoon – міністр оборони
Усі новини...