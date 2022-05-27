УПЦ МП відділиться від РПЦ адміністративно, але збереже духовне спілкування - джерела 

Українська православна церква Московського патріархату на Соборі у п’ятницю прийняла рішення про адміністративне відокремлення від РПЦ, але зі збереженням духовного спілкування.

Джерело: співрозмовники УП в УПЦ.

Деталі: На Соборі ухвалили зміни до статуту церкви, які по суті забирають у Москви будь-які важелі адміністративного впливу на УПЦ.

Пряма мова: "Коротко кажучи, наша Церква від’єдналась адміністративно. Але ми зберегли духовне спілкування з Москвою. Пропонували деякі делегати не поминати патріарха Кирила, але це не підтримали. Ми поминаємо його, щоб Бог зробив його кращим. Наша Церква навіть ворогів поминає.

Всі рішення базуються на Грамоті про автономію та самоуправління, яку УПЦ вручив покійний патріарх Алексій ІІ в 1990 році".

Що передувало: 27 травня Собор Української православної церкви Московського патріархату заявив, що не згоден із предстоятелем власної церкви патріархом Кирилом у питанні війни Росії з Україною і УПЦ надалі буде діяти як "незалежна і самостійна".

Це відбулось на тлі того, як після початку повномасштабного вторгнення Росії, у значній частині парафій УПЦ МП почалось невдоволення позицією Кирила, який, по суті, благословив дії РФ в Україні.

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Після 24 лютого уже більше 400 приходів УПЦ МП перейшло до ПЦУ.

У 1990 році УПЦ очолював митрополит Філарет, який спробував добитися повної автокефалії від РПЦ. Натомість Москва оголосила йому анафему, а тій частині УПЦ, яка зберегла вірність новообраний патріарх Алексій ІІ надав найширшу можливу церковну автономію.

Попри це УПЦ завжди залишалась і залишається частиною РПЦ. Навіть після нових рішень Собору УПЦ не стане автокефальною церквою. Для цього вона має отримати відповідний томос.