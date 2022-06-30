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Винятків немає: генсек НАТО прокоментував можливість постачання західних танків в Україну

"Європейська правда"Четвер, 30 червня 2022, 14:50

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у держав Альянсу немає списку з видами озброєння, поставки якого до України виключені.

Про це він сказав за підсумками саміту лідерів Альянсу, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Мадрида.

Столтенберг відповідав на запитання щодо можливих поставок бойових танків західного зразка до України. 

Генсек зазначив, що держави НАТО підтримують ідею передачі більш сучасного озброєння, у тому числі західного, Україні. 

За його словами, оголошення про поставку нових партій озброєння були зроблені і на саміті в Мадриді. При цьому Столтенберг запевнив, що про будь-які винятки у поставках мова не йде.

"НАТО зараз має завдання допомогти Україні з переходом на сучасне озброєння натівського зразка. І звичайно, у нас немає списку обладнання, яке ми виключаємо з цього", - сказав він.

За його словами, держави НАТО розглядають широкий список озброєння натівського зразка і "це і є меседжом цього саміту".

ВІДЕО ДНЯ

Досі країни Заходу відмовлялися поставляти Україні танки західного зразка. Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що через побоювання втягнення у війну з Росією країни Заходу мали домовленість не надавати Україні певні види зброї.

За даними ЗМІ, Іспанія хоче поставити Україні німецькі основні бойові танки Leopard 2, але для цього потрібна згода Німеччини.

Теми: НАТОУкраїназброявійна
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