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Исключений нет: генсек НАТО прокомментировал возможность поставок западных танков в Украину

"Европейская правда"Четверг, 30 июня 2022, 14:50

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у государств Альянса нет списка с видами вооружения, поставки которого в Украину исключены.

Об этом он сказал по итогам саммита лидеров Альянса, сообщает корреспондент "Европейской правды" из Мадрида.

Столтенберг отвечал на вопрос о возможных поставках боевых танков западного образца в Украину.

Генсек отметил, что государства НАТО поддерживают идею передачи более современного вооружения, в том числе западного, Украине.

По его словам, объявления о поставке новых партий вооружения были сделаны и на саммите в Мадриде. При этом Столтенберг заверил, что о каких-либо исключениях в поставках речь не идет.

"У НАТО сейчас есть задача помочь Украине с переходом на современное вооружение натовского образца. И конечно, у нас нет списка оборудования, которое мы исключаем из этого", - сказал он.

По его словам, государства НАТО рассматривают широкий список вооружения натовского образца и "это и есть месседж этого саммита".

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До сих пор страны Запада отказывались поставлять Украину танки западного образца. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что из-за опасений втягивания в войну с Россией страны Запада договорились не предоставлять Украине определенные виды оружия.

По данным СМИ, Испания хочет поставить Украине немецкие основные боевые танки Leopard 2, но для этого требуется согласие Германии.

Темы: НАТОУкраинаоружиевойна
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