Столтенберг підтвердив, що наступний саміт НАТО пройде у країні-сусідці Росії

Лідери НАТО на саміті у Мадриді офіційно ухвалили рішення про проведення наступного саміту у Вільнюсі наступного року.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг за підсумками саміту лідерів Альянсу, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Мадрида.

"Ми зустрінемось у Вільнюсі з лідерами наступного року", - сказав він.

Раніше президент Литви заявив журналістам у Мадриді, що саміт планує ухвалити рішення про проведення наступного саміту в його країні.

Через безпекову ситуацію Альянс вирішив провести черговий саміт вже наступного року, а не раз на два роки, як зазвичай.

При цьому місцем проведення обрали країну-члена, яка стикається з погрозами з боку Росії.

Як повідомлялося, залежний від Путіна білоруський диктатор Лукашенко вважає, що Литва оголосила Росії війну. РФ тисне на Вільнюс з вимогою зняти санкції з постачань до Калінінграда, але Вільнюс не йде на поступки навіть під загрозою війни.