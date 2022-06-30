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Столтенберг подтвердил, что следующий саммит НАТО пройдет в стране-соседке России

"Европейская правда"Четверг, 30 июня 2022, 14:30

Лидеры НАТО на саммите в Мадриде официально приняли решение о проведении следующего саммита в Вильнюсе в следующем году.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам саммита лидеров Альянса, сообщает корреспондент "Европейской правды" из Мадрида.

"Мы встретимся в Вильнюсе с лидерами в следующем году", – сказал он.

Ранее президент Литвы заявил журналистам в Мадриде, что саммит планирует принять решение о проведении следующего саммита в его стране.

Из-за ситуации в сфере безопасности Североатлантический союз решил провести очередной саммит уже в следующем году, а не раз в два года, как обычно.

При этом местом проведения была выбрана стран-член, которая сталкивается с угрозами со стороны России.

Как сообщалось, зависимый от Путина белорусский диктатор Лукашенко считает, что Литва объявила России войну. РФ давит на Вильнюс с требованием снять санкции со снабжения Калининграда, но Вильнюс не идет на уступки даже под угрозой войны.

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Темы: НАТОРосcия
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