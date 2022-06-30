Окупанти обстріляли Слов’янськ: 6 поранених
Четвер, 30 червня 2022, 15:38
30 червня російські війська знову обстріляли місто Слов’янськ Донецької області, у результаті чого 6 людей отримали поранення.
Джерело: голова Слов’янської військової адміністрації Вадим Лях у Telegram
Пряма мова Ляха: "Черговий обстріл міста. Два вибухи касетних снарядів. Вулиця Генерала Батюка і вулиця Вільна. 6 поранених".
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Деталі: Голова ВА закликав людей бути обережними.
Передісторія:
- Вранці 27 червня російські загарбники вдарили по житлових кварталах Слов’янська, повідомлялося, що є вбиті та поранені.
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