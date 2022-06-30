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Окупанти обстріляли Слов’янськ: 6 поранених

Ірина БалачукЧетвер, 30 червня 2022, 15:38
Скриншот з google.maps

30 червня російські війська знову обстріляли місто Слов’янськ Донецької області, у результаті чого 6 людей отримали поранення.

Джерело: голова Слов’янської військової адміністрації Вадим Лях у Telegram  

Пряма мова Ляха: "Черговий обстріл міста. Два вибухи касетних снарядів. Вулиця Генерала Батюка і вулиця Вільна. 6 поранених".

Деталі: Голова ВА закликав людей бути обережними.

Передісторія: 

Теми: Слов'янськДонецька областьвійна
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