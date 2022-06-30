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Оккупанты обстреляли Славянск: 6 раненых

Ирина БалачукЧетверг, 30 июня 2022, 15:38
Оккупанты обстреляли Славянск: 6 раненых
Скриншот из google.maps

30 июня российские войска снова обстреляли город Славянск Донецкой области, в результате чего 6 человек получили ранения.

Источник: глава Славянской военной администрации Вадим Лях в Telegram

Прямая речь Ляха: "Очередной обстрел города. Два взрыва кассетных снарядов. Улица Генерала Батюка и улица Вольная. 6 раненых".

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Темы: СлавянскДонецкая областьвойна
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