Оккупанты обстреляли Славянск: 6 раненых
Четверг, 30 июня 2022, 15:38
30 июня российские войска снова обстреляли город Славянск Донецкой области, в результате чего 6 человек получили ранения.
Источник: глава Славянской военной администрации Вадим Лях в Telegram
Прямая речь Ляха: "Очередной обстрел города. Два взрыва кассетных снарядов. Улица Генерала Батюка и улица Вольная. 6 раненых".
Детали: Глава ВА призвал людей быть осторожными.
Предыстория:
- Утром 27 июня российские захватчики ударили по жилым кварталам Славянска, сообщалось, что есть убитые и раненые.