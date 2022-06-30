Оккупанты обстреляли Славянск: 6 раненых

30 июня российские войска снова обстреляли город Славянск Донецкой области, в результате чего 6 человек получили ранения.

Источник: глава Славянской военной администрации Вадим Лях в Telegram

Прямая речь Ляха: "Очередной обстрел города. Два взрыва кассетных снарядов. Улица Генерала Батюка и улица Вольная. 6 раненых".

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Детали: Глава ВА призвал людей быть осторожными.

Предыстория:

Утром 27 июня российские захватчики ударили по жилым кварталам Славянска, сообщалось, что есть убитые и раненые.