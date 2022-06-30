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У Раді не було розмов про відставку Шмигаля – Арахамія

Альона Мазуренко Четвер, 30 червня 2022, 15:44
У Раді не було розмов про відставку Шмигаля – Арахамія
ФОТО ДАВИДА АРАХАМІЇ У TELEGRAM

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у парламенті нема розмов про відставку прем'єра Дениса Шмигаля. 

Джерело: голова української переговорної групи з росіянами Давид Арахамія у Telegram

Пряма мова: "Питання заміни прем’єр-міністра ні у фракції, ні в парламенті не розглядається та не обговорюється.

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Денис Шмигаль сумлінно виконує свою роботу, працює як на внутрішньому фронті, так і на зовнішньому, розв’язуючи багато питань".

Деталі: Водночас, за словами Арахамії, щодо інших можливих ротацій в Кабміні, то він заявив, що такі зміни відбуваються на постійній основі: "Коли такі рішення будуть, ми про них повідомимо".

Що було раніше: Співрозмовники УП близькі до Банкової розповіли, що уряд не справляється в умовах воєнного стану і часто приймає бюрократичні рішення. 

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За словами джерел, восени у відставку може піти весь Кабмін на чолі зі Шмигалем або кілька міністрів.

Так, крісло прем'єра під час війни можуть запропонувати: заступнику голови ОП Ростиславу Шурмі; першій віцепрем’єркі, міністерці економіки Юлії Свириденко; міністру інфраструктури Олександру Кубракову; міністру розвитку громад та територій Олексію Чернишову; міністру оборони Олексію Резнікову.

Є ймовірність, що Резніков залишиться міністром оборони або очолить Мін'юст замість Дениса Малюськи. 

На Банковій також є претензії до міністра культури Олександра Ткаченка та міністерки соцполітики Марини Лазебної. 

Також в оточенні президента висловлюють претензії до глави МЗС Дмитра Кулеби. 

А міністерка з питань ТОТ Ірина Верещук після того, як у неї забрали питання обміну полоненими нібито, хоче змінити посаду в уряді.

Знати більше: "Кабмін миру і війни. Як Зеленський переріс свій уряд

Теми: АрахаміяШмигаль Кабінет міністріввідставка
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