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В Раде не было разговоров об отставке Шмыгаля – Арахамия

Мазуренко Алена Четверг, 30 июня 2022, 15:44
ФОТО ДАВИДА АРАХАМИИ В TELEGRAM

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в парламенте нет разговоров об отставке премьера Дениса Шмыгаля.

Источник: глава украинской переговорной группы с россиянами Давид Арахамия в Telegram

Прямая речь: Вопрос замены премьер-министра ни во фракции, ни в парламенте не рассматривается и не обсуждается.

Денис Шмигаль добросовестно выполняет свою работу, работает как на внутреннем фронте, так и на внешнем, решая многие вопросы".

Детали: В то же время, по словам Арахамии, относительно других возможных ротаций в Кабмине, он заявил, что такие изменения происходят на постоянной основе: "Когда такие решения будут, мы о них сообщим".

Что было раньше: Собеседники УП близкие к Банковой рассказали, что правительство не справляется в условиях военного положения и часто принимает бюрократические решения.

По словам источников, осенью в отставку может уйти весь Кабмин во главе со Шмыгалем или несколько министров.

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Так, кресло премьера во время войны могут предложить: заместителю председателя ОП Ростиславу Шурме; первому вице-премьеру, министру экономики Юлии Свириденко; министру инфраструктуры Александру Кубракову; министру развития общин и территорий Алексею Чернышеву; министру обороны Алексею Резникову.

Есть вероятность, что Резников останется министром обороны или станет министром юстиции вместо Дениса Малюськи.

На Банковой также есть претензии к министру культуры Александру Ткаченко и министру соцполитики Марине Лазебной.

Также в окружении президента высказывают претензии к главе МИД Дмитрию Кулебе.

А министр по вопросам ТОТ Ирина Верещук после того, как у нее забрали вопрос обмена пленными якобы, хочет сменить должность в правительстве.

Знать больше: "Кабмин мира и войны. Как Зеленский перерос свое правительство"

Темы: Арахамия ШмыгальКабинет министровотставка
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