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Джонсон: Україна здатна відбити війська РФ цього року, як планує Зеленський

"Європейська правда"Четвер, 30 червня 2022, 16:07
Борис Джонсон із Володимиром Зеленським у Києві, фото ОП

Українська влада має реалістичний план, що здатний змінити перебіг війни, та поділилася ним з партнерами.

Про це заявив журналістам у Мадриді прем’єр Британії Боріс Джонсон, відповідаючи на запитання "Європейської правди".

Джонсон, відповідаючи на запитання про оголошені Володимиром Зеленським плани перемогти вже цього року, повідомив, що оптимістично оцінює спроможність Києва, а також нагадав про свій несподіваний приїзд до Києва за тиждень до самітів G7 та НАТО.

"Я їздив в Україну перед тим, як почалася ця низка самітів, саме для того, щоби зрозуміти, яким є бачення у Зеленського і української влади. І вони справді бачать шлях, як змінити динаміку війни цього року, навіть у найближчі місяці. І тому тепер важливо допомагати, наскільки ми можемо, щоби Україна втрималася", - заявив він.

Британський прем’єр погодився з необхідністю постачати до України нове озброєння. "З цим пов’язане постачання в Україну РСЗВ, яке має особливе значення. І я вражений тим, як українці ефективно навчаються їх використовувати", - додав він.

"Я вважаю, що в України є те, що необхідно, щоби відкинути Росію до тих кордонів, де вони були до 24 лютого 2022 року. А це – саме той результат, якого, як каже Володимир Зеленський, він планує досягнути", - підкреслив прем’єр.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів, які зібралися на саміті G7, зробити все можливе, щоб припинити вторгнення Росії в Україну до кінця року.

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Між тим Київ критикує західні столиці за недостатнє постачання сучасної військової техніки. Під час саміту НАТО цього тижня генсек прокоментував можливість постачання західних танків в Україну.

Теми: Борис ДжонсонвійнаВелика Британія
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