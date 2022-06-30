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Джонсон: Украина способна отбить войска РФ в этом году, как планирует Зеленский

"Европейская правда"Четверг, 30 июня 2022, 16:07
Джонсон: Украина способна отбить войска РФ в этом году, как планирует Зеленский
Борис Джонсон с Владимиром Зеленским в Киеве, фото ОП

Украинская власть имеет реалистичный план, способный изменить ход войны и поделилась им с партнерами.

Об этом заявил журналистам в Мадриде премьер Британии Борис Джонсон, отвечая на вопрос "Европейской правды".

Джонсон отвечая на вопрос об объявленных Владимиром Зеленским планах победить уже в этом году, сообщил, что оптимистично оценивает способность Киева, а также напомнил о своем неожиданном приезде в Киев за неделю до саммитов G7 и НАТО.

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"Я ездил в Украину перед тем, как начался этот ряд саммитов, именно для того, чтобы понять, каково видение у Зеленского и украинской власти. И они действительно видят путь, как изменить динамику войны в этом году, даже в ближайшие месяцы. И поэтому теперь важно помогать вам, насколько мы можем, чтобы Украина удержалась", - заявил он.

Британский премьер согласился с необходимостью поставлять в Украину новое вооружение. "С этим связаны поставки в Украину РСЗО, которые имеют особое значение. И я поражен тем, как украинцы эффективно учатся его использовать", - добавил он.

"Я считаю, что у Украины есть то, что необходимо, чтобы отбросить Россию на те границы, где они были до 24 февраля 2022 года. А это именно тот результат, которого, как говорит Владимир Зеленский, он планирует достичь", - подчеркнул премьер Британии.

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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский призвал собравшихся на саммите G7 мировых лидеров сделать все возможное, чтобы прекратить вторжение России в Украину до конца года.

Между тем Киев критикует западные столицы за недостаточную поставку современной военной техники. В ходе саммита НАТО на этой неделе генсек прокомментировал возможность поставок западных танков в Украину.

Темы: Борис ДжонсонвойнаВеликобритания
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