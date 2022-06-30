Николаев: под завалами нашли еще одно тело, количество погибших выросло
Четверг, 30 июня 2022, 16:29
Число жертв попадания ракеты оккупантов в Николаеве в многоэтажку возросло с 7 человек.
Источник: ГСЧС, мэр города Александр Сенкевич
Дословно: "При поисковых работах и разборе конструкций уничтоженной пятиэтажки спасателями обнаружено тело женщины".
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Детали: По данным ГСЧС, кроме 7 погибших еще 6 раненых.
По словам Сенкевича, из-под завалов извлекли тело 21-летней девушки.
Что предшествовало: В Николаеве утром 29 июня прогремели взрывы: оккупанты попали в многоэтажку. К тому времени было известно о 4 погибших и 5 раненых.
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