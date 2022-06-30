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Николаев: под завалами нашли еще одно тело, количество погибших выросло

Роман ПетренкоЧетверг, 30 июня 2022, 16:29
Николаев: под завалами нашли еще одно тело, количество погибших выросло
фото гсчс

Число жертв попадания ракеты оккупантов в Николаеве в многоэтажку возросло с 7 человек.

Источник: ГСЧС, мэр города Александр Сенкевич

Дословно: "При поисковых работах и разборе конструкций уничтоженной пятиэтажки спасателями обнаружено тело женщины".

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Детали: По данным ГСЧС, кроме 7 погибших еще 6 раненых.

По словам Сенкевича, из-под завалов извлекли тело 21-летней девушки.

Что предшествовало: В Николаеве утром 29 июня прогремели взрывы: оккупанты попали в многоэтажку. К тому времени было известно о 4 погибших и 5 раненых.

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Темы: НиколаевГСЧСобстрелвойна
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