Окупанти шукають по $20 тисяч на хабарі, щоб втекти з війни – СБУ

Служба безпеки перехопила розмову російських окупантів, які шукають по 20 тисяч доларів, аби їх "демобілізували" з війни.

Джерело: СБУ

Деталі: Батько, якого мобілізували у так званій "ДНР", каже сину, що намагається вийти на людей, які б допомогли їм обом "демобілізуватися". Зізнається, що не пошкодує продати для цього автомобіль.

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Але син запевняє, що цього замало, бо за "демобілізацію" беруть $20 тис., а не $2 тис., як думав батько: "Ну, коли гребли, то так, а зараз, коли люди тут сидять, – підняли вже (розмір хабаря – ред.). Коротше, демобілізація коштує 20 тисяч доларів".

СБУ робить висновки, що розцінки окупантів прості: якщо ти зорієнтувався одразу, то відкупитися від "мобілізації" на місці можна за $2 тис. Якщо ні, то вирватися з фронту коштуватиме вдесятеро дорожче.

Також спецслужба нагадує про безкоштовну альтернативу – гарячу телефонну лінію 2402, за якою можна здатися в полон.