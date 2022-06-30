Оккупанты ищут по $20 тысяч на взятки, чтобы сбежать с войны – СБУ

Служба безопасности перехватила разговор российских оккупантов, которые ищут по 20 тысяч долларов, чтобы их "демобилизовали" с войны.

Источник: СБУ

Детали: Отец, мобилизованный в так называемой "ДНР", говорит сыну, что пытается выйти на людей, которые помогли бы им обоим "демобилизоваться". Признается, что не пожалеет продать для этого автомобиль.

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Но сын уверяет, что этого мало, потому что за "демобилизацию" берут $20 тыс., а не $2 тыс., как думал отец: "Ну, когда гребли, так да, а сейчас, когда люди здесь сидят, – подняли уже (размер взятки – ред.). Короче, демобилизация стоит 20 тысяч долларов".

СБУ делает выводы, что расценки оккупантов просты: если ты сориентировался сразу, то откупиться от "мобилизации" на месте можно за $2 тыс. Если нет, то вырваться с фронта обойдется в десять раз дороже.

Также спецслужба напоминает о бесплатной альтернативе – горячей телефонной линии 2402, по которой можно сдаться в плен.