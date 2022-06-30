Оккупанты ищут по $20 тысяч на взятки, чтобы сбежать с войны – СБУ

Служба безопасности перехватила разговор российских оккупантов, которые ищут по 20 тысяч долларов, чтобы их "демобилизовали" с войны.

Источник: СБУ

Детали: Отец, мобилизованный в так называемой "ДНР", говорит сыну, что пытается выйти на людей, которые помогли бы им обоим "демобилизоваться". Признается, что не пожалеет продать для этого автомобиль.

Но сын уверяет, что этого мало, потому что за "демобилизацию" берут $20 тыс., а не $2 тыс., как думал отец: "Ну, когда гребли, так да, а сейчас, когда люди здесь сидят, – подняли уже (размер взятки – ред.). Короче, демобилизация стоит 20 тысяч долларов".

СБУ делает выводы, что расценки оккупантов просты: если ты сориентировался сразу, то откупиться от "мобилизации" на месте можно за $2 тыс. Если нет, то вырваться с фронта обойдется в десять раз дороже.

Также спецслужба напоминает о бесплатной альтернативе – горячей телефонной линии 2402, по которой можно сдаться в плен.