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Пропагандисти РФ готують населення до невдач у війні – Генштаб

Катерина ТищенкоЧетвер, 30 червня 2022, 18:03
Пропагандисти РФ готують населення до невдач у війні – Генштаб
Олексій Громов, фото Медіа центр Україна - Укрінформ

На певних ділянках фронту ЗСУ ведуть наступальні дії, а російські пропагандисти почали готувати населення РФ до ймовірних військових невдач.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу в Медіа центрі Україна – Укрінформ

Пряма мова: "Незважаючи на ведення оборони по всій лінії зіткнення, на визначених ділянках наші війська намагаються вести наступальні дії, наносять противнику ураження.

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Так, протягом тижня силами оборони на Криворізькому напрямку було звільнено і взято від контроль населений пункт Потьомкіно. На Курахівському напрямку – населений пункт Павлівка. Нашими підрозділами ракетних військ і артилерії уражено пункти управління угруповань військ, уражено склади з боєприпасами, склади з паливно-мастильними матеріалами. Втрати противника суттєві".

Деталі: Громов також повідомив, що в межах Києва та Київської області українські війська продовжують нарощування системи фортифікаційних споруд, створення і удосконалення системи візуальної розвідки та оповіщення.

Крім того, він відзначив зміну риторики російських пропагандистів.

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Пряма мова: "З початку широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої країни пропагандисти окупанта декілька разів змінювали свою риторику щодо війни в Україні. Трансформація їх наративів свідчить про те, що жоден з планів Кремля щодо захоплення України на даний час не реалізовано".

"Червень. Провал так званого блискавичного звільнення Донбасу знов підштовхнув пропагандистів Кремля до зміни аргументаційної тематики. Було оголошено про третій етап "спеціальної операції" з метою витискання українських військ з територій Донецької та Луганської областей.

Водночас пропагандисти почали готувати населення РФ до ймовірних військових невдач. Звичайно, про поразку відкрито ніхто не повідомляв, однак почали з’являтися повідомлення щодо важкого стану та навіть помилок військового керівництва агресора".

Теми: ГенштабРосіявійнапропаганда
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