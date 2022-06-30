Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Пропагандисти РФ готують населення до невдач у війні – Генштаб

Катерина ТищенкоЧетвер, 30 червня 2022, 18:03
Олексій Громов, фото Медіа центр Україна - Укрінформ

На певних ділянках фронту ЗСУ ведуть наступальні дії, а російські пропагандисти почали готувати населення РФ до ймовірних військових невдач.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу в Медіа центрі Україна – Укрінформ

Пряма мова: "Незважаючи на ведення оборони по всій лінії зіткнення, на визначених ділянках наші війська намагаються вести наступальні дії, наносять противнику ураження.

Так, протягом тижня силами оборони на Криворізькому напрямку було звільнено і взято від контроль населений пункт Потьомкіно. На Курахівському напрямку – населений пункт Павлівка. Нашими підрозділами ракетних військ і артилерії уражено пункти управління угруповань військ, уражено склади з боєприпасами, склади з паливно-мастильними матеріалами. Втрати противника суттєві".

Деталі: Громов також повідомив, що в межах Києва та Київської області українські війська продовжують нарощування системи фортифікаційних споруд, створення і удосконалення системи візуальної розвідки та оповіщення.

Крім того, він відзначив зміну риторики російських пропагандистів.

Пряма мова: "З початку широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої країни пропагандисти окупанта декілька разів змінювали свою риторику щодо війни в Україні. Трансформація їх наративів свідчить про те, що жоден з планів Кремля щодо захоплення України на даний час не реалізовано".

ВІДЕО ДНЯ

"Червень. Провал так званого блискавичного звільнення Донбасу знов підштовхнув пропагандистів Кремля до зміни аргументаційної тематики. Було оголошено про третій етап "спеціальної операції" з метою витискання українських військ з територій Донецької та Луганської областей.

Водночас пропагандисти почали готувати населення РФ до ймовірних військових невдач. Звичайно, про поразку відкрито ніхто не повідомляв, однак почали з’являтися повідомлення щодо важкого стану та навіть помилок військового керівництва агресора".

Теми: ГенштабРосіявійнапропаганда
Головне сьогодні

З 1 липня запрацював візовий режим з росіянами

фото, відео, оновлено від 6:40Обстріл курорту на Одещині: кількість жертв зросла до 18

800 американських компаній хочуть виготовляти зброю для України – CNN

Звільнення Зміїного значно змінює ситуацію в Чорному морі – Зеленський

ОП про "послання Путіну": якби Зеленський хотів звернутись, то зробив би це публічно

ЗСУ відбили штурми РФ на трьох напрямках, але на Лисичанському проблеми – зведення Генштабу

Усі новини...
Генштаб
ЗСУ відбили штурми РФ на трьох напрямках, але Лисичанському проблеми – зведення Генштабу
Білорусь продовжує відправляти Росії боєприпаси – Генштаб
Зведення Генштабу: В Білорусі вивчають, як провести приховану мобілізацію
Останні новини
10:34
Австралія ввела санкції проти ще 16 росіян: у списку – міністри, родичі Путіна і Кабаєва
10:14
Рятувальники знайшли ще 6 фрагментів тіл під завалами ТЦ в Кременчуку
10:09
Російські окупанти вже вбили 343 дитини в Україні
09:54
З 1 липня запрацював візовий режим з росіянами
09:53
фотоДелегація США на конференції МАГАТЕ засудила дії РФ проти ядерних об'єктів в Україні
09:52
У Волновасі колаборанти здавали бiйцiв ЗСУ та корегували вогонь – казахський морпіх Дуйсембiн
09:46
Росія вже втратила 35 750 вояк і 186 гелікоптерів
09:40
Кулеба поговорив з польським колегою через заяви посла України у Німеччині про Бандеру
09:32
Чому Міжнародний кримінальний суд життєво важливий для України і світу – Венедіктова
09:28
Чехія винесла Україну у пріоритети свого головування у Раді ЄС
Усі новини...