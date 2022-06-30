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Пропагандисты РФ готовят население к неудачам в войне – Генштаб

Катерина ТищенкоЧетверг, 30 июня 2022, 18:03
Алексей Громов, фото Медиа центр Украина - Укринформ

На определенных участках фронта ВСУ ведут наступательные действия, а российские пропагандисты начали готовить население РФ к предполагаемым военным неудачам.

Источник: замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге в Медиа-центре Украина – Укринформ

Прямая речь: "Несмотря на ведение обороны по всей линии столкновения, на определенных участках наши войска пытаются вести наступательные действия, наносят противнику поражение.

Так, в течение недели силами обороны на Криворожском направлении было освобождено и взято от контроля населенный пункт Потемкино. На Кураховском направлении – населенный пункт Павловка. Нашими подразделениями ракетных войск и артиллерии поражены пункты управления группировок войск, поражены склады с боеприпасами, склады с горюче-смазочными материалами. Потери противника существенны".

Детали: Громов также сообщил, что в пределах Киева и Киевской области украинские войска продолжают наращивание системы фортификационных сооружений, создание и усовершенствование системы визуальной разведки и оповещения.

Кроме того, он отметил смену риторики российских пропагандистов.

Прямая речь: "С начала широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашей страны пропагандисты оккупанта несколько раз меняли свою риторику по поводу войны в Украине. Трансформация их нарративов свидетельствует о том, что ни один из планов Кремля по захвату Украины в настоящее время не реализован".

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"Июнь. Провал так называемого молниеносного освобождения Донбасса вновь подтолкнул пропагандистов Кремля к изменению аргументационной тематики. Было объявлено о третьем этапе "специальной операции" с целью вытеснения украинских войск с территорий Донецкой и Луганской областей.

В то же время, пропагандисты начали готовить население РФ к предполагаемым военным неудачам. Конечно, о поражении открыто никто не сообщал, однако начали появляться сообщения о тяжелом положении и даже ошибках военного руководства агрессора".

Темы: ГенштабРосcиявойнапропаганда
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