Залужний показав, як виганяли окупантів зі Зміїного: допомогла гаубиця "Богдана"
Четвер, 30 червня 2022, 13:04
Російські окупанти втекли з острова Зміїного після того, як українські захисники завдали по острову низку ударів, в тому числі і з української гаубиці "Богдана".
Джерело: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook
Пряма мова Залужного: "Не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний.
Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці "Богдана", яка відіграла важливу роль у звільненні острова".
Деталі: Залужний також подякував іноземним партнерам за надані засоби ураження.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Вранці 30 червня Оперативне командування "Південь" заявило, що російська армія поспіхом евакуювала залишки гарнізону з острова Зміїний після ударів українських військових по ньому.
- Пізніше російська влада заявила, що нібито "завершила виконання завдань на острові Зміїному" і "як жест доброї волі" вивела гарнізон, який там перебував.