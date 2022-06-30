Залужний показав, як виганяли окупантів зі Зміїного: допомогла гаубиця "Богдана"
Четвер, 30 червня 2022, 13:04
Російські окупанти втекли з острова Зміїного після того, як українські захисники завдали по острову низку ударів, в тому числі і з української гаубиці "Богдана".
Джерело: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook
Пряма мова Залужного: "Не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний.
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Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці "Богдана", яка відіграла важливу роль у звільненні острова".
Деталі: Залужний також подякував іноземним партнерам за надані засоби ураження.
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Передісторія:
- Вранці 30 червня Оперативне командування "Південь" заявило, що російська армія поспіхом евакуювала залишки гарнізону з острова Зміїний після ударів українських військових по ньому.
- Пізніше російська влада заявила, що нібито "завершила виконання завдань на острові Зміїному" і "як жест доброї волі" вивела гарнізон, який там перебував.