Залужний показав, як виганяли окупантів зі Зміїного: допомогла гаубиця "Богдана"

Російські окупанти втекли з острова Зміїного після того, як українські захисники завдали по острову низку ударів, в тому числі і з української гаубиці "Богдана".

Джерело: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook

Пряма мова Залужного: "Не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний.

Реклама:

Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці "Богдана", яка відіграла важливу роль у звільненні острова".

Деталі: Залужний також подякував іноземним партнерам за надані засоби ураження.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: