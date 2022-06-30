Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Залужний показав, як виганяли окупантів зі Зміїного: допомогла гаубиця "Богдана"

Ірина БалачукЧетвер, 30 червня 2022, 13:04
Українська гаубиця "Богдана". Фото mil.gov.ua

Російські окупанти втекли з острова Зміїного після того, як українські захисники завдали по острову низку ударів, в тому числі і з української гаубиці "Богдана".

Джерело: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook

Пряма мова Залужного: "Не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний.

Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці "Богдана", яка відіграла важливу роль у звільненні острова".

Деталі: Залужний також подякував іноземним партнерам за надані засоби ураження.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: УкраїнавійнаЗміїний
Головне сьогодні

ОП про "послання Путіну": якби Зеленський хотів звернутись, то зробив би це публічно

ЗСУ відбили штурми РФ на трьох напрямках, але на Лисичанському проблеми – зведення Генштабу

оновленоПрезидент Індонезії заявив, що передав послання Зеленського Путіну

Байден анонсував поставку Україні західних систем ППО і більше HIMARS

Україна розриває дипвідносини із Сирією – МЗС

відеоСклад боєприпасів росіян рознесли завдяки українській "Валькірії"

Усі новини...
Україна
Україна почала експорт електроенергії до ЄС
Швеція готується надати Україні нову партію протитанкової зброї та кулеметів
Дуда не вірить, що Білорусь офіційно вступить у війну
Останні новини
20:48
Нафтогаз у липні майже втричі збільшить імпорт пального
20:39
Росіяни у четвер вдарили по Одещині двома ракетами
20:34
Україна закликає держави Каспійського моря змусити РФ припинити удари з цього регіону
20:30
Bloomberg: Україна розглядає можливість реструктуризації боргу
20:17
Українські спортсменки здобули золото на чемпіонаті Європи з артистичного плавання
20:07
"Слуги" обговорили законопроєкти для входження до ЄС і заміну Денісовій
20:03
ОП про "послання Путіну": якби Зеленський хотів звернутись, то зробив би це публічно
20:02
Росія викликала британського посла через "відверто хамські заяви" Воллеса
19:50
Ще один "жест доброї волі": росіяни втратили Алігатора біля Зміїного
19:44
Героїв Маріуполя та Херсонська: у львівській громаді перейменували 19 вулиць
Усі новини...