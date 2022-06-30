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Залужний показав, як виганяли окупантів зі Зміїного: допомогла гаубиця "Богдана"

Ірина БалачукЧетвер, 30 червня 2022, 13:04
Залужний показав, як виганяли окупантів зі Зміїного: допомогла гаубиця Богдана
Українська гаубиця "Богдана". Фото mil.gov.ua

Російські окупанти втекли з острова Зміїного після того, як українські захисники завдали по острову низку ударів, в тому числі і з української гаубиці "Богдана".

Джерело: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook

Пряма мова Залужного: "Не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний.

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Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці "Богдана", яка відіграла важливу роль у звільненні острова".

Деталі: Залужний також подякував іноземним партнерам за надані засоби ураження.

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Теми: УкраїнавійнаЗміїний
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