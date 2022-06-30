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Окупанти відклали запуск поїзда з Криму до Херсона й Мелітополя

Катерина ТищенкоЧетвер, 30 червня 2022, 23:04
ілюстративне фото pixabay

Росіяни перенесли запуск залізничного сполучення між окупованими ними Кримом, Херсоном та Мелітополем.

Джерело: голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов, повідомляє РИА Новости

Деталі: Аксьонов повідомив про перенесення початку залізничного сполучення Криму з Херсоном та Мелітополем на пізніший термін нібито через незавершені роботи з безпеки.

Що передувало: 15 червня Аксьонов заявляв, що між Кримом та окупованими територіями Херсонської та Запорізької областей з 1 липня почне курсувати пасажирський потяг.

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Теми: КримХерсонокупаціязалізниця
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