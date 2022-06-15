Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти хочуть пустити пасажирські поїзди між Кримом, Херсонщиною та Запорізькою областю

"Українська правда"Середа, 15 червня 2022, 20:30
Ілюстративне фото "Укрзалізниці"

Маріонетковий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив, що між півостровом та окупованими територіями Херсонської та Запорізької областей з 1 липня почне курсувати пасажирський поїзд.

Джерело: російський "Интефакс"

Пряма мова Аксьонова: "Завдання – запустити пасажирське сполучення. Поки плануємо, що ходитиме одна пара (поїздів – ред.) тестова буквально з 1 липня".

Деталі: Окупаційна влада спочатку запустить три вагони на 160 пасажирів в один та інший бік. Згодом кількість вагонів буде залежати від пасажиропотоку.

Передісторія:

  • 7 червня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російські окупанти відновили можливість пустити поїзди на шести залізничних ділянках між "Росією, Донбасом, Україною та Кримом" загальною довжиною 1200 км. Він також зазначив, що розпочали доставку вантажів до Маріуполя, Бердянська та Херсона.
  • Він також сказав, що російські загарбники відкрили сухопутне сполучення РФ з окупованим Кримом через тимчасово окуповані південні області України.
  • 11 червня Аксьонов заявив, що сухопутний маршрут із Росії до Криму через тимчасово окуповані території України поки що недоступний для цивільних осіб.

Теми: війнаокупаціяХерсонська областьЗапорізька область
Головне сьогодні

Український опір на окупованих територіях ламає плани Росії – ISW

Дніпропетровщина: ракетними ударами росіян зруйноване будівельне підприємство

Зеленський погодився на участь у саміті НАТО в Мадриді

ФРС США підвищила ставку максимальними за 28 років темпами

Словаччина передасть Україні гелікоптери, ще три держави – артилерію

Аксьонов зізнався, що росіяни продають у Севастополі крадене зерно

Усі новини...
війна
З початку вторгнення РФ вбила пів тисячі цивільних на Донеччині: дані без Маріуполя і Волновахи
150 грам води на людину в день. Історії маріупольців, які вибралися з міста
Окупанти надвечір обстріляли Дніпропетровщину, а на Миколаївщині ВСУ збили ракету РФ
Останні новини
04:56
Позиції України зміцнює допомога понад 40 держав – Блінкен
04:12
Влада Барселони виміряє рівень шуму, щоб покращити здоров'я містян
03:28
Український опір на окупованих територіях ламає плани Росії – ISW
02:30
Третій "Рамштайн": Резніков повідомив, про що домовилися
01:35
Росіяни знищили вагон з гуманітарною допомогою для маріупольців – радник мера
01:10
На сході українські військові знищили 34 загарбники і 2 ворожих склади з боєприпасами
00:47
фотоОкупанти обстріляли ракетами Донеччину, двоє поранених
00:16
Дніпропетровщина: ракетними ударами росіян зруйноване будівельне підприємство
23:53
Джонсон сподівається, що в найближчі дні буде прогрес у питанні експорту зерна з України
23:43
Росіяни обстріляли Сумщину з вертольотів, на міні підірвалась автівка. Є жертви  – Живицький
Усі новини...