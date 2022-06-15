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Окупанти хочуть пустити пасажирські поїзди між Кримом, Херсонщиною та Запорізькою областю

"Українська правда"Середа, 15 червня 2022, 20:30
Окупанти хочуть пустити пасажирські поїзди між Кримом, Херсонщиною та Запорізькою областю
Ілюстративне фото "Укрзалізниці"

Маріонетковий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив, що між півостровом та окупованими територіями Херсонської та Запорізької областей з 1 липня почне курсувати пасажирський поїзд.

Джерело: російський "Интефакс"

Пряма мова Аксьонова: "Завдання – запустити пасажирське сполучення. Поки плануємо, що ходитиме одна пара (поїздів – ред.) тестова буквально з 1 липня".

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Деталі: Окупаційна влада спочатку запустить три вагони на 160 пасажирів в один та інший бік. Згодом кількість вагонів буде залежати від пасажиропотоку.

Передісторія:

  • 7 червня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російські окупанти відновили можливість пустити поїзди на шести залізничних ділянках між "Росією, Донбасом, Україною та Кримом" загальною довжиною 1200 км. Він також зазначив, що розпочали доставку вантажів до Маріуполя, Бердянська та Херсона.
  • Він також сказав, що російські загарбники відкрили сухопутне сполучення РФ з окупованим Кримом через тимчасово окуповані південні області України.
  • 11 червня Аксьонов заявив, що сухопутний маршрут із Росії до Криму через тимчасово окуповані території України поки що недоступний для цивільних осіб.

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Теми: війнаокупаціяХерсонська областьЗапорізька область
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