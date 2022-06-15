Окупанти хочуть пустити пасажирські поїзди між Кримом, Херсонщиною та Запорізькою областю

Маріонетковий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив, що між півостровом та окупованими територіями Херсонської та Запорізької областей з 1 липня почне курсувати пасажирський поїзд.

Джерело: російський "Интефакс"

Пряма мова Аксьонова: "Завдання – запустити пасажирське сполучення. Поки плануємо, що ходитиме одна пара (поїздів – ред.) тестова буквально з 1 липня".

Деталі: Окупаційна влада спочатку запустить три вагони на 160 пасажирів в один та інший бік. Згодом кількість вагонів буде залежати від пасажиропотоку.

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