Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты отложили запуск поезда из Крыма в Херсон и Мелитополь

Катерина ТищенкоЧетверг, 30 июня 2022, 23:04
иллюстративное фото pixabay

Россияне перенесли запуск железнодорожного сообщения между оккупированными ими Крымом, Херсоном и Мелитополем.

Источник: глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов, сообщает РИА Новости

Детали: Аксенов сообщил о переносе начала ж/д сообщения Крыма с Херсоном и Мелитополем на более поздний срок из-за незавершенных работ по безопасности.

Что предшествовало: 15 июня Аксенов заявлял, что между Крымом и оккупированными территориями Херсонской и Запорожской областей с 1 июля начнет курсировать пассажирский поезд.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КрымХерсоноккупацияжелезная дорога
Главное сегодня

фото, обновлено от 6:40Обстрел Одесской области: количество жертв возросло до 18

800 американских компаний хотят производить оружие для Украины – CNN

Освобождение Змеиного значительно меняет ситуацию в Черном море – Зеленский

ОП о "послании Путину": если бы Зеленский хотел обратиться к нему, то сделал бы это публично

ВСУ отразили штурмы РФ на трех направлениях, но на Лисичанском проблемы – сводка Генштаба

обновленоПрезидент Индонезии заявил, что передал послание от Зеленского Путину

Все новости...
Крым
Россияне хотят отправить учителей из Крыма на работу в оккупированные города Украины – КрымSOS
Кабмин предлагает ввести санкции против Маслякова и членов КВН
Этнический сепаратизм и война против Украины: как не навредить неудачной терминологией
Последние новости
09:54
С 1 июля заработал визовый режим с россиянами
09:52
В Волновахе коллаборанты сдавали бойцов ВСУ и корректировали огонь – казахский морпех Дуйсембин
09:46
Россия уже потеряла 35 750 вояк и 186 вертолетов
09:40
Кулеба поговорил с польским коллегой из-за заявлений посла Украины в Германии о Бандере
09:32
Почему Международный уголовный суд жизненно важен для Украины и мира – Венедиктова
09:28
Чехия вынесла Украину в приоритеты своего председательства в Совете ЕС
09:27
Nvidia перестала продлевать и продавать в РФ лицензии на софт для гейминга – СМИ
09:26
Чехия собирается присоединиться к обучению украинских военных
09:19
Регионы: россияне ночью ракетами обстреляли Харьков и Николаевщину
08:59
До 24 февраля фотографировал балерин: как художник стал бойцом Нацгвардии
Все новости...