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Оккупанты отложили запуск поезда из Крыма в Херсон и Мелитополь

Катерина ТищенкоЧетверг, 30 июня 2022, 23:04
Оккупанты отложили запуск поезда из Крыма в Херсон и Мелитополь
иллюстративное фото pixabay

Россияне перенесли запуск железнодорожного сообщения между оккупированными ими Крымом, Херсоном и Мелитополем.

Источник: глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов, сообщает РИА Новости

Детали: Аксенов сообщил о переносе начала ж/д сообщения Крыма с Херсоном и Мелитополем на более поздний срок из-за незавершенных работ по безопасности.

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Что предшествовало: 15 июня Аксенов заявлял, что между Крымом и оккупированными территориями Херсонской и Запорожской областей с 1 июля начнет курсировать пассажирский поезд.

Темы: КрымХерсоноккупацияжелезная дорога
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