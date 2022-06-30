Оккупанты отложили запуск поезда из Крыма в Херсон и Мелитополь
Четверг, 30 июня 2022, 23:04
Россияне перенесли запуск железнодорожного сообщения между оккупированными ими Крымом, Херсоном и Мелитополем.
Источник: глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов, сообщает РИА Новости
Детали: Аксенов сообщил о переносе начала ж/д сообщения Крыма с Херсоном и Мелитополем на более поздний срок из-за незавершенных работ по безопасности.
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Что предшествовало: 15 июня Аксенов заявлял, что между Крымом и оккупированными территориями Херсонской и Запорожской областей с 1 июля начнет курсировать пассажирский поезд.