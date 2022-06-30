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Зеленський анонсував новини щодо переговорів про членство в ЄС

Катерина ТищенкоЧетвер, 30 червня 2022, 23:28
Зеленський анонсував новини щодо переговорів про членство в ЄС
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський анонсує на п’ятницю "новини" щодо переговорів про членство України в Євросоюзі.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Наш пріоритет, це буде завданням для всіх представників держави – якнайшвидше має бути виконано все, щоб підготувати початок переговорів щодо членства.

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Урядовці, депутати, дипломати мають працювати щодо цього 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

До речі, завтра будуть новини з цієї теми. Українську євроінтеграцію не зупинити".

Що передувало: Лідери Європейського союзу на саміті в Брюсселі 23 червня затвердили рішення надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ.

ВІДЕО ДНЯ

Наступного дня Зеленський закликав поки що зосередити увагу на тому, що українці здобули статус кандидата в ЄС, а не на тому, як багато треба зробити для вступу до ЄС.

Читайте також: Що чекає на Україну після рішення про статус кандидата та коли реально вступити до ЄС

Теми: ЗеленськийєвроінтеграціяЄС
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