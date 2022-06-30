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Зеленский анонсировал новости о переговорах о членстве в ЕС

Катерина ТищенкоЧетверг, 30 июня 2022, 23:28
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский анонсирует на пятницу "новости" по теме переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Наш приоритет, это будет задачей для всех представителей государства – как можно скорее должно быть выполнено все, чтобы подготовить начало переговоров о членстве.

Чиновники, депутаты, дипломаты должны работать по этому поводу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Кстати, завтра будут новости по этой теме. Украинскую евроинтеграцию не остановить".

Что предшествовало: Лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе 23 июня утвердили решение предоставить Украине и Молдове статус кандидатов на вступление.

На следующий день Зеленский призвал пока сосредоточить внимание на том, что украинцы получили статус кандидата в ЕС, а не на том, как много нужно сделать для вступления в ЕС.

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Темы: ЗеленскийевроинтеграцияЕС
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