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Прапор України, який майорів над "Азовсталлю", передали у музей

Роман ПетренкоСубота, 4 червня 2022, 10:52
фото гур

Начальник ГУР МО Кирило Буданов із захисниками Маріуполя передали до експозиції "Україна – розп’яття" Державний Прапор України, що майорів над "Азовсталлю".

Джерело: ГУР

Деталі: Прапор зберігатиметься у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

Прапор, що майорів над "Азовсталлю", вивезли зі сталеварні разом із пораненими воїнами.

На заході були й дружини оборонців Міста-героя – тих, хто дотепер у полоні.

 

Нагадаємо:

  • ГУР опублікувало відео, як українські захисники вертольотами доставляли зброю та боєприпаси бійцям на "Азовсталь".
  • Буданов розповів, що всього до захисників Маріуполя в "Азовсталь" літало 16 військових гелікоптерів Мі-8 з допомогою, а одного разу із 72 бійцями полку "Азов" на борту.
  • Уперше про операцію доставки боєприпасів, провіанту та медикаментів гелікоптерами до "Азовсталі" розповів "Українській правді" секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Тоді захисники Маріуполя ще перебували в облозі російських військ на території меткомбінату "Азовсталь".
  • Президент Володимир Зеленський, вже після евакуації українських військових із "Азовтсалі", в інтерв’ю ведучим "Єдиного телемарафону" розповів, що під час таких операцій гелікоптерами не повернулося додому 90% льотчиків.
  • В інтерв’ю "Українській правді"засновник і перший командир полку "Азов" Андрій Білецький розповів, що останні дві спроби доставки гелікоптерами необхідних припасів для захисників Маріуполя були невдалими. Він також розповів, що ці операції не мають подібних прецедентів у світовій історії та додав, що в ході одного такого вильоту прилетіло 5 медиків із Дніпра, зокрема хірург й анестезіолог.

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Теми: Азов МаріупольвійнаРосія
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