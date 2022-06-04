Прапор України, який майорів над "Азовсталлю", передали у музей

Начальник ГУР МО Кирило Буданов із захисниками Маріуполя передали до експозиції "Україна – розп’яття" Державний Прапор України, що майорів над "Азовсталлю".

Джерело: ГУР

Деталі: Прапор зберігатиметься у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

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Прапор, що майорів над "Азовсталлю", вивезли зі сталеварні разом із пораненими воїнами.

На заході були й дружини оборонців Міста-героя – тих, хто дотепер у полоні.

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