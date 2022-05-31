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"Унікальна операція": розвідники показали, як доставляли зброю на Азовсталь

Мазуренко Альона Вівторок, 31 травня 2022, 16:53
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Головне управління розвідки опублікувало відео, як українські захисники вертольотами доставляли зброю та боєприпаси бійцям на "Азовсталь".

Джерело: Головне управління розвідки 

Дослівно: "Щоб доставити захисникам Маріуполя вкрай необхідну зброю та боєприпаси, вертолітники ЗС України та спецпризначенці ГУР МО України здійснили унікальну за складністю операцію".

Передісторія:

  • Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майор Кирило Буданов розповів, що всього до захисників Маріуполя в "Азовсталь" літало 16 військових гелікоптерів Мі-8 з допомогою, а одного разу із 72 бійцями полку "Азов" на борту.
  • Уперше про операцію доставки боєприпасів, провіанту та медикаментів гелікоптерами до "Азовсталі" розповів "Українській правді" секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Тоді захисники Маріуполя ще перебували в облозі російських військ на території меткомбінату "Азовсталь".
  • Президент Володимир Зеленський, вже після евакуації українських військових із "Азовтсалі", в інтерв’ю ведучим "Єдиного телемарафону" розповів, що під час такий операцій гелікоптерами не повернулося додому 90% льотчиків.
  • В інтерв’ю "Українській правді" засновник і перший командир полку "Азов" Андрій Білецький розповів, що останні дві спроби доставки гелікоптерами необхідних припасів для захисників Маріуполя були невдалими. Він також розповів, що ці операції не мають подібних прецедентів у світовій історії та додав, що в ході одного такого вильоту прилетіло 5 медиків із Дніпра, зокрема хірург й анестезіолог.

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Теми: Азов Маріупользброярозвідка
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