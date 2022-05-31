"Унікальна операція": розвідники показали, як доставляли зброю на Азовсталь

Головне управління розвідки опублікувало відео, як українські захисники вертольотами доставляли зброю та боєприпаси бійцям на "Азовсталь".

Джерело: Головне управління розвідки

Дослівно: "Щоб доставити захисникам Маріуполя вкрай необхідну зброю та боєприпаси, вертолітники ЗС України та спецпризначенці ГУР МО України здійснили унікальну за складністю операцію".

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