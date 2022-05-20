При обороні Маріуполя загинуло багато льотчиків, 90% не поверталися – Зеленський

При обороні Маріуполя загинуло багато українських льотчиків, 90% з них не поверталося.

Джерело: президент Володимир Зеленський в інтерв’ю до 3-ї річниці своєї інавгурації, частину якого було показано в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Вони захищали Маріуполь. Дуже велика кількість людей загинула, наших льотчиків, на жаль. Абсолютно героїчні люди, які знали, що складно, що майже неможливо долетіти до "Азовсталі" і привезти їм ліки, харчову продукцію, воду, забрати тіла, поранених. Все це відбувалося.

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Дуже багато речей відбувалося, які ніхто офіційно не міг коментувати. Тому що повітряних коридорів до "Азовсталі" не було через потужне російське розгорнуте ППО".

"Велику кількість тижнів льотчики на гвинтокрилах, знаючи, що 90% вони не повертаються... летіли туди. Ми втратили багато льотчиків".

Деталі: Зеленський також зазначив, що на "Азовсталі" перебували не тільки українські нацгвардійці (до яких належить полк "Азов" - ред.), але й близько 400 прикордонників, десантники, поліцейські, представники СБУ, військові медики та цивільні.

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