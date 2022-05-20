При обороні Маріуполя загинуло багато льотчиків, 90% не поверталися – Зеленський
При обороні Маріуполя загинуло багато українських льотчиків, 90% з них не поверталося.
Джерело: президент Володимир Зеленський в інтерв’ю до 3-ї річниці своєї інавгурації, частину якого було показано в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Вони захищали Маріуполь. Дуже велика кількість людей загинула, наших льотчиків, на жаль. Абсолютно героїчні люди, які знали, що складно, що майже неможливо долетіти до "Азовсталі" і привезти їм ліки, харчову продукцію, воду, забрати тіла, поранених. Все це відбувалося.
Дуже багато речей відбувалося, які ніхто офіційно не міг коментувати. Тому що повітряних коридорів до "Азовсталі" не було через потужне російське розгорнуте ППО".
"Велику кількість тижнів льотчики на гвинтокрилах, знаючи, що 90% вони не повертаються... летіли туди. Ми втратили багато льотчиків".
Деталі: Зеленський також зазначив, що на "Азовсталі" перебували не тільки українські нацгвардійці (до яких належить полк "Азов" - ред.), але й близько 400 прикордонників, десантники, поліцейські, представники СБУ, військові медики та цивільні.
Передісторія:
- Маріуполь був заблокований російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя були заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські. Морпіхи просили про "екстракцію", "Азов" – хоча б про евакуацію поранених бійців.
- Мирних жителів евакуювали, але всі варіанти евакуації бійців Росія відкидала довгий час, хоча Туреччина готова була вивезти їх морем і гарантувати, що до кінця війни ті не братимуть участі в бойових діях в Україні.
- 16 травня росіяни продовжили спроби зайти на завод чи заблокувати вихід із бункерів "Азовсталі", а потім заявили, що домовилися з українськими захисниками про вивезення поранених бійців на окуповану територію.
- 17 травня у Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і тепер командири мають наказ зберегти життя особового складу. У Міноборони пояснили, що немає іншого варіанту порятунку захисників з "Азовсталі", окрім як вийти до противника.
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що з 16 по 20 травня "здалися в полон" вже 1908 українських "націоналістів" із заводу "Азовсталь", а до цього там "склали зброю 1387 морпіхів". За словами Шойгу, із заводу також було врятовано 177 мирних громадян, у тому числі 85 жінок та 47 дітей. Українська влада не називає кількість українських військових, які вийшли з "Азовсталі", а також майже не коментує саму операцію.