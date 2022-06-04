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Троє людей підірвалися на російській міні на пляжі Херсонщини

Роман ПетренкоСубота, 4 червня 2022, 12:06
Троє людей підірвалися на російській міні на пляжі Херсонщини
"парус" в лазурному

У селищі Лазурне Херсонської області, у якому багато пансіонатів та баз відпочинку, росіяни замінували пляж, через що троє людей загинули, підірвавшись.

Джерело: прокуратура Херсонщини

Деталі: За даними слідства, військовослужбовці збройних сил РФ встановили міни вздовж узбережжя Чорного моря у смт Лазурне.

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3 червня троє людей, перебуваючи на пляжі поблизу пансіонату "Парус", підірвалися на міні.

Усі вони загинули на місці.

Правоохоронці звертають увагу громадян, що окупанти мінують ліси, пляжі та інші місцевості Херсонщини.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • 17 травня тракторист у полі біля Андріївки на Київщині натрапив на ворожу міну й дістав травму ноги.
  • 19 травня двоє чоловіків підірвалися на російській міні в полів Бучанському районі.
  • Того ж дня на Чернігівщині в лісосмузі на ворожій міні підірвався трактор.

Теми: Херсонська областьокупація
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