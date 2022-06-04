Троє людей підірвалися на російській міні на пляжі Херсонщини

У селищі Лазурне Херсонської області, у якому багато пансіонатів та баз відпочинку, росіяни замінували пляж, через що троє людей загинули, підірвавшись.

Джерело: прокуратура Херсонщини

Деталі: За даними слідства, військовослужбовці збройних сил РФ встановили міни вздовж узбережжя Чорного моря у смт Лазурне.

3 червня троє людей, перебуваючи на пляжі поблизу пансіонату "Парус", підірвалися на міні.

Усі вони загинули на місці.

Правоохоронці звертають увагу громадян, що окупанти мінують ліси, пляжі та інші місцевості Херсонщини.

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