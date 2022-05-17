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Київщина: біля Макарова тракторист підірвався на ворожій міні, але вижив

Денис КарловськийВівторок, 17 травня 2022, 18:52
трактор, який наїхав на ворожу міну. фото: поліція київської області

У селі Андріївка неподалік Макарова 37-річний тракторист виїхав у поле й підірвався на ворожій міні, але серйозних травм не отримав.

Джерело: поліція Київської області

Дослівно: "В селі Андріївка, неподалік Макарова, тракторист виїхав у поле для проведення польових робіт та натрапив на протитанкову міну, залишену окупантами. 

Поліція Київщини вкотре застерігає громадян - уникайте лісових та польових доріг на деокупованих територіях.  

У разі виявлення підозрілих предметів одразу телефонуйте на спецлінію "102"

Деталі: Сапери, які прибули на місце події, виявили ще одну нерозірвану міну під колесами пошкодженого трактора.

Передісторія:

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  • 8 травня мешканець Київщини загинув у лісосмузі біля села Залісся, підірвавшись на невиявленій ворожій міні.
  • Українські слідчі виявили під Макаровим ще одне місце масового поховання, в якому росіяни ховали трупи вбитих цивільних.

Теми: Київська областьмінуваннядеокупаціяполіція
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