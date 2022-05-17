Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Київщина: біля Макарова тракторист підірвався на ворожій міні, але вижив

Денис КарловськийВівторок, 17 травня 2022, 18:52
Київщина: біля Макарова тракторист підірвався на ворожій міні, але вижив
трактор, який наїхав на ворожу міну. фото: поліція київської області

У селі Андріївка неподалік Макарова 37-річний тракторист виїхав у поле й підірвався на ворожій міні, але серйозних травм не отримав.

Джерело: поліція Київської області

Дослівно: "В селі Андріївка, неподалік Макарова, тракторист виїхав у поле для проведення польових робіт та натрапив на протитанкову міну, залишену окупантами. 

Реклама:

Поліція Київщини вкотре застерігає громадян - уникайте лісових та польових доріг на деокупованих територіях.  

У разі виявлення підозрілих предметів одразу телефонуйте на спецлінію "102"

Деталі: Сапери, які прибули на місце події, виявили ще одну нерозірвану міну під колесами пошкодженого трактора.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 8 травня мешканець Київщини загинув у лісосмузі біля села Залісся, підірвавшись на невиявленій ворожій міні.
  • Українські слідчі виявили під Макаровим ще одне місце масового поховання, в якому росіяни ховали трупи вбитих цивільних.

Теми: Київська областьмінуваннядеокупаціяполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Київська область
На Київщині голова ВЛК виписувала "липові" довідки ухилянтам за 10 тисяч доларів
Ранкова ракетна атака РФ по Київщині: двоє цивільних отримали травми
На підступах до Києва працювала ППО, знищила всі ворожі цілі – КМВА
Останні новини
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
Усі новини...
Реклама: