Київщина: біля Макарова тракторист підірвався на ворожій міні, але вижив
Вівторок, 17 травня 2022, 18:52
У селі Андріївка неподалік Макарова 37-річний тракторист виїхав у поле й підірвався на ворожій міні, але серйозних травм не отримав.
Джерело: поліція Київської області
Дослівно: "В селі Андріївка, неподалік Макарова, тракторист виїхав у поле для проведення польових робіт та натрапив на протитанкову міну, залишену окупантами.
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Деталі: Сапери, які прибули на місце події, виявили ще одну нерозірвану міну під колесами пошкодженого трактора.
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