Київщина: біля Макарова тракторист підірвався на ворожій міні, але вижив

трактор, який наїхав на ворожу міну. фото: поліція київської області

У селі Андріївка неподалік Макарова 37-річний тракторист виїхав у поле й підірвався на ворожій міні, але серйозних травм не отримав.

Джерело: поліція Київської області

Дослівно: "В селі Андріївка, неподалік Макарова, тракторист виїхав у поле для проведення польових робіт та натрапив на протитанкову міну, залишену окупантами.

Поліція Київщини вкотре застерігає громадян - уникайте лісових та польових доріг на деокупованих територіях.

У разі виявлення підозрілих предметів одразу телефонуйте на спецлінію "102"

Деталі: Сапери, які прибули на місце події, виявили ще одну нерозірвану міну під колесами пошкодженого трактора.

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