На Чернігівщині тракторист підірвався на міні: отримав травму ноги
Четвер, 19 травня 2022, 17:12
Чоловік, кермуючи трактором у Чернігівському районі, підірвався на ворожій міні й дістав травму ноги.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Дослівно: "19 травня близько 12:00 до оперативно-координаційного центру ДСНС області надійшло повідомлення, що в лісовому масиві у Чернігівському районі, трактор наїхав на вибухонебезпечний предмет, внаслідок чого стався вибух. Водій отримав травму ноги, його доставлено до Чернігівської обласної лікарні".
Деталі: Піротехніки ДСНС обстежили місцевість й не виявили інші боєприпаси.
У пресслужбі ДСНС нагадали, що наразі небезпечно з’їжджати на узбіччя, рухатися в необстежених водоймах, лісових масивах і полях.
У разі виявлення підозрілих предметів потрібно телефонувати 101.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ