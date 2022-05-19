На Чернігівщині тракторист підірвався на міні: отримав травму ноги

Чоловік, кермуючи трактором у Чернігівському районі, підірвався на ворожій міні й дістав травму ноги.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "19 травня близько 12:00 до оперативно-координаційного центру ДСНС області надійшло повідомлення, що в лісовому масиві у Чернігівському районі, трактор наїхав на вибухонебезпечний предмет, внаслідок чого стався вибух. Водій отримав травму ноги, його доставлено до Чернігівської обласної лікарні".

Деталі: Піротехніки ДСНС обстежили місцевість й не виявили інші боєприпаси.

У пресслужбі ДСНС нагадали, що наразі небезпечно з’їжджати на узбіччя, рухатися в необстежених водоймах, лісових масивах і полях.

У разі виявлення підозрілих предметів потрібно телефонувати 101.

Місце вибуху фото: дснс

фото: дснс

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