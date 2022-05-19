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На Чернігівщині тракторист підірвався на міні: отримав травму ноги

Денис КарловськийЧетвер, 19 травня 2022, 17:12
На Чернігівщині тракторист підірвався на міні: отримав травму ноги
фото: дснс

Чоловік, кермуючи трактором у Чернігівському районі, підірвався на ворожій міні й дістав травму ноги.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "19 травня близько 12:00 до оперативно-координаційного центру ДСНС області надійшло повідомлення, що в лісовому масиві у Чернігівському районі, трактор наїхав на вибухонебезпечний предмет, внаслідок чого стався вибух. Водій отримав травму ноги, його доставлено до Чернігівської обласної лікарні".

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Деталі: Піротехніки ДСНС обстежили місцевість й не виявили інші боєприпаси.

У пресслужбі ДСНС нагадали, що наразі небезпечно з’їжджати на узбіччя, рухатися в необстежених водоймах, лісових масивах і полях.

У разі виявлення підозрілих предметів потрібно телефонувати 101.

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Місце вибуху
Місце вибуху
фото: дснс
 
фото: дснс

Передісторія:

  • 17 травня неподалік Макарова на Київщині фермер, їдучи на тракторі в полі, натрапив на дві ворожі міни.
  • 8 травня мешканець Київщини загинув у лісосмузі біля села Залісся, підірвавшись на невиявленій ворожій міні.

Теми: Чернігівська областьмінуваннядеокупаціяДСНС
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