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Нардеп Безугла розповіла, що робить у зоні бойових дій

Катерина Тищенко, Роман РоманюкСубота, 4 червня 2022, 18:25
Мар'яна Безугла у зоні бойових дій, фото з Facebook Яніни Соколової

Нардеп від "Слуги народу" Мар’яна Безугла заявляє, що працює в зоні бойових дій уже кілька місяців за власною ініціативою.

Джерело: Безугла у Facebook та у коментарі УП, журналістка Яніна Соколова у Facebook

Деталі: У суботу журналістка Яніна Соколова заявила, що Безугла "темним лицарем від Офісу президента контролює військові операції у Сєвєродонецьку, дає вказівки командуванню, висловлює претензії, хто, де і як має бути і в цілому координує дії військових як "людина згори"".

Сама Безугла стверджує, що перебуває у зоні бойових дій за особистою ініціативою і не віддає наказів.

Дослівно Безугла: "Ще щодо моєї роботи в зоні бойових дій. Ініціатива особиста, на запит військових, родичів, звернення: Який морально-психологічний стан? Боєготовність? Командири? Прагнення, чаяння, ідеї? Чи доходить інформація зверху донизу, знизу догори? Що з постачанням? Чи прибуває сучасне озброєння? Як годують бійців на передовій? Яке медичне забезпечення? Що працює з законів, а що в реальності ні і треба міняти?

Це тільки кілька питань, чому потрібний цивільний демократичний контроль під час війни. І це парламентська функція. Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ніяких наказів і розпоряджень нардеп не віддає. Порада, допомога, комунікація, підтримка, контроль".

Більше деталей: Безугла також зазначила, що в робочих групах і засіданнях комітету ВР бере участь онлайн.

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У коментарі УП нардеп додала, що в зоні боїв перебуває кілька місяців.

"Я на сході з квітня з перервами на голосування в Раді. Я не віддаю накази і розпорядження військовим. Але намагаюсь допомогти, організувати комунікацію військових і цивільних. Знайти, чи на роботі глава ОВА… У плануванні участі не беру, хоч розуміюся на ньому. Я в Міноборони з 2015 по 2019. Та це суто комунікаційна функція. З‘єднати, уточнити, змотивувати, вислухати і т.д.", - сказала вона.

Передісторія:

  • 27 травня нардеп від "Слуги народу" Мар’яна Безугла звинуватила журналіста Юрія Бутусова в розповсюдженні таємної інформації та закликала СБУ "щось зробити" щодо нього.
  • Сам Бутусов назвав слова Безуглої брехнею і незаконною вказівкою. 

Теми: Слуга народуСєвєродонецьквійнаВерховна Рада
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