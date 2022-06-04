Росіяни запустили ракети з комплексів "Точка-У" по чотирьох містах на Донбасі – Генштаб ЗСУ

Упродовж 4 червня, російські окупаційні війська завдали рактених ударів з ОТРК "Точка-У" по Краматорську, Бахмуту, Лисичанську й Костянтинівці.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України за 4 червня

Дослівно: "Ворог завдав чотирьох ракетних ударів із тактичного ракетного комплексу "Точка-У" по районах міст Бахмут, Краматорськ, Костянтинівка та Лисичанськ. Крім того, російські загарбники завдали ракетно-авіаційних ударів по містах Слов’янськ та Соледар.

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В районі міста Донецьк противник обстрілював населені пункти Микільське, Красногорівка, Веселе і Новоселівка. Застосував озброєння літаків Су-25 по районах Новомихайлівки, Мар’їнки. Ракетно-авіаційних ударів завдано по населеному пункту Курахове.

На Сєверодонецькому напрямку противник обстрілював із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Устинівка та Тошківка. Завдав авіаційних ударів вертольотами Ка-52 неподалік Гірського, Яковлівки і Мирної Долини, та літаками Су-25 - по району населеного пункту Устинівка.

На Лиманському напрямку ворог застосував артилерію поблизу Святогірська, Стародубівки та Миколаївки.

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На Донецькому напрямку окупанти намагаються стримати захисників та захисниць України шляхом порушення системи логістичного забезпечення. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк".

Деталі: Аналогічно шквальні обстріли ворожі підрозділи вели на Бахмутському напрямку. Росіяни застосовували міномети ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по районах Торецька, Нью-Йорка, Врубівки й Покровського. Із вертольотів Ка-52 росіяни завдали авіаційних ударів по Берестовому й Клиновому.

На Новопавлівському й Запорізькому напрямках росіяни вели вогонь з РСЗВ по Гуляйполю, Зеленому Гаю й Оріхову. По Кам’янському окупанти завдали авіаційного удару з літаків Су-25.

На Південнобузькому, Волинському, Поліському, Сіверському, Слобожанському і Харківському напрямках суттєвих змін порівняно з попередньою добою не зафіксували.

Російські окупанти обстріляли з артилерії прикордонні села Камянську Слободу на Чернігівщині, а на Сумщині – Катеринівку й Старікове.

У Генштабі зазначили, що російська пропаганда продовжує поширювати безпідставну інформацію, що підрозділи ЗСУ в школах, лікарнях і церквах, аби виправдати руйнування цивільної інфраструктури.

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