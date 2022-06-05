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Колаборант у Генічеську хоче торгувати пальним із Криму, але боїться за "бабло" – перехоплення

Олена РощінаНеділя, 5 червня 2022, 14:57
Колаборант у Генічеську хоче торгувати пальним із Криму, але боїться за бабло – перехоплення
Колаж із фото СБУ

Окупаційна влада на Херсонщині відбирає приватний бізнес у місцевих підприємців: загарбники хочуть привласнити регіональні АЗС, щоб на них продавати завезене з Криму пальне.

Джерело: Служба безпеки України з посиланням на перехоплену розмову між колаборантами росіян у Генічеську й Криму

Деталі: СБУ перехопила телефонну розмову між "гауляйтером" Генічеська Геннадієм Сиваком і так званим радником "голови" Криму Рустемом Німетуллаєвим, коли вони обговорювали продаж пального. 

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"Якщо можна буде працювати через заправки покинуті – сьогодні ж ніхто туди бензин не возить? Ні! Ну, за законами спецоперації можна користуватися ними. Ми завозимо, зливаємо, ось, продаємо. Організувати роботу – я організую, і бензин організую", – сказав Німетуллаєв.

За його словами, можна видати розпорядження мерії, щоб жителі окупованих територій мали пальне на час "спецоперації" через покинуті заправки.

Генічеський "гауляйтер" погоджується, але переймається щоб "бабло з-під носа не поцупили", бо переймається, що місцеві продаватимуть його "собі на кишеню", а організатори схеми не зможуть "бабло зібрати". 

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Сивак пояснює: "Мені треба потрапити на місце і набрати обслуговуючий персонал… Ти ж розумієш у чому проблема?! Лавандос як? Тобто мені потрібно організувати інкасацію, аудит, щоб вони нічого не перли, і десь скла грошей, куди б я зміг привозити і мені було б безпечно".

Теми: ГенічеськокупаціяСБУпрослуховування
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