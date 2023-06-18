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Біля Генічеська палає великий склад з БК окупантів

Роман ПетренкоНеділя, 18 червня 2023, 08:25
Біля Генічеська палає великий склад з БК окупантів
фото андрющенка

У Генічеському районі вранці 18 червня пролунали вибухи, здетонував склад БК росіян.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, "Бердянськ сьогодні", командувач Повітряними силами Микола Олещук

Деталі: Вибух стався у селищі Рикове біля Генічеська. Уточнюється, що було влучання на територію елеватора, за даними місцевих жителів – у великий склад боєприпасів росіян.

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ЗМІ тим часом пишуть, що детонація триває досі.

Оновлено: Олещук підтвердив удар по складу росіян по станції Партизани у Рикове.

Очільник Повітряних сил похвалив роботу. 

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Теми: ГенічеськокупаціяХерсонська областьвійна
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