Біля Генічеська палає великий склад з БК окупантів
Неділя, 18 червня 2023, 08:25
У Генічеському районі вранці 18 червня пролунали вибухи, здетонував склад БК росіян.
Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, "Бердянськ сьогодні", командувач Повітряними силами Микола Олещук
Деталі: Вибух стався у селищі Рикове біля Генічеська. Уточнюється, що було влучання на територію елеватора, за даними місцевих жителів – у великий склад боєприпасів росіян.
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ЗМІ тим часом пишуть, що детонація триває досі.
Оновлено: Олещук підтвердив удар по складу росіян по станції Партизани у Рикове.
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