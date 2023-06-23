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Повітряні сили прокоментували удар по базі в Генічеську: відповідь на терор РФ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 23 червня 2023, 17:34
Повітряні сили прокоментували удар по базі в Генічеську: відповідь на терор РФ

Командувач Повітряних сил Микола Олещук назвав українською відповіддю на ракетний терор РФ вибухи в окупованому Генічеську Херсонської області.

Джерело: Олещук у Telegram

Деталі: Генерал-лейтенант поширив відео з російських пабліків, обіцяючи, що російським зайдам ніколи не буде спокою на українській землі.

Пряма мова: "База росгвардії в Генічеську... Українська відповідь на російський ракетний терор не забарилась.

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Окупантам не буде спокою на нашій землі! Нищимо рашистів, тримаємо небо!".

Що передувало: Російські окупанти заявили про ракетний удар в Генічеську та Скадовську Херсонської області. Російське інформагентство "ТАСС" повідомило, що у Генічеську прогриміли щонайменше три вибухи, а над містом здійнявся стовп чорного диму.

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Теми: Херсонська областьГенічеськПовітряні сили ЗСУ
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