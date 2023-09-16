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Росіянин-партизан підірвав дві вантажівки з окупантами у Генічеську

Роман ПетренкоСубота, 16 вересня 2023, 13:28
Росіянин-партизан підірвав дві вантажівки з окупантами у Генічеську
фото: атеш

Підпілля провело успішну диверсію у тимчасово окупованому Генічеську, підірвавши дві вантажівки з росіянами.

Джерело: Спротив з посиланням на партизанів з руху "Атеш"

Деталі: Зазначається, що окупантів підірвали вранці 15 вересня.

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За даними підпілля, військовослужбовець зі складу ЗС РФ дізнався про місце розміщення техніки та особового складу сусіднього підрозділу на в’їзді в місто, біля покинутих промислових споруд. 

Дослівно: "Він приховав там 10 кілограмовий "подарунок". У момент виходу військових з техніки вибухівку було активовано.

Результат: знищено дві вантажівки з особовим складом

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Теми: Генічеськвійнапартизани
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