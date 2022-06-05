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Київ залишається під загрозою як основна ціль РФ - Міноборони

Валентина РоманенкоНеділя, 5 червня 2022, 18:20
Ганна Маляр. фото Армія Inform

Київ залишається головною ціллю російських окупантів, тому постійно перебуває під загрозою.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі загальнонаціонального телемарафону 5 червня

Пряма мова: "Ми говорили завжди відверто, що Київ постійно під загрозою. Дійсно люди повертаються (до столиці – ред.) з різних причин.

Але все одно нам треба розуміти, що війна в гарячій фазі і Київ, як основна ціль Російської Федерації, нею і залишається".

Що передувало: 5 червня близько 6 ранку на Лівому березі Києва пролунало 5 вибухів, столичний голова Віталій Кличко повідомив про ракетні удари по об’єктах інфраструктури у Дарницькому та Дніпровському районах міста.

За попередніми даними, російські війська здійснили пуски ракет з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря. Одну ракету було знищено.

В "Укрзалізниці" підтвердили, що війська РФ у неділю вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу (4 ракети), але наголосили - жодних "танків", про які говорить російська пропаганда, там немає.

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Теми: Київвійна
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