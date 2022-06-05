Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Київ залишається під загрозою як основна ціль РФ - Міноборони

Валентина РоманенкоНеділя, 5 червня 2022, 18:20
Київ залишається під загрозою як основна ціль РФ - Міноборони
Ганна Маляр. фото Армія Inform

Київ залишається головною ціллю російських окупантів, тому постійно перебуває під загрозою.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі загальнонаціонального телемарафону 5 червня

Пряма мова: "Ми говорили завжди відверто, що Київ постійно під загрозою. Дійсно люди повертаються (до столиці – ред.) з різних причин.

Реклама:

Але все одно нам треба розуміти, що війна в гарячій фазі і Київ, як основна ціль Російської Федерації, нею і залишається".

Що передувало: 5 червня близько 6 ранку на Лівому березі Києва пролунало 5 вибухів, столичний голова Віталій Кличко повідомив про ракетні удари по об’єктах інфраструктури у Дарницькому та Дніпровському районах міста.

За попередніми даними, російські війська здійснили пуски ракет з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря. Одну ракету було знищено.

ВІДЕО ДНЯ

В "Укрзалізниці" підтвердили, що війська РФ у неділю вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу (4 ракети), але наголосили - жодних "танків", про які говорить російська пропаганда, там немає.

Теми: Київвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Київ
У Києві кафе та ресторани працюватимуть на годину довше
Викладачка КПІ розповідала студентам про "9 років бомбили Донбас": постане перед судом
Над Києвом ППО знищила понад 20 ворожих цілей – КМВА
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: