На Київщині знайшли тіло ще одного вбитого окупантами мешканця

Біля села Вишеград Бучанського району Київщини поліцейські виявили тіло розстріляного окупантами мирного жителя.

Джерело: поліція Київської області

Дослівно: "Днями у лісі біля села Вишеград, де знаходились позиції армії Російської Федерації, знайшли тіло чоловіка. За попереднім даними, цивільного жителя агресори застрелили з вогнепальної зброї в голову".

Пряма мова голови поліції Київщини Андрія Нєбитова: "Поліцейські встановили, що 41-річний житель Волині минулоріч приїхав працювати будівельником в село Колонщина під Макаровим. Під час окупації зник в районі, де базувались війська окупантів. Правоохоронці вже розшукали сестру загиблого".

Деталі: Поліцейські, слідчі та криміналісти оглянули тіло та скерували на судмедекспертизу, яка встановить остаточну причину смерті. Надалі тіло загиблого передадуть рідним для поховання.

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