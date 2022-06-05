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На Київщині знайшли тіло ще одного вбитого окупантами мешканця

Катерина ТищенкоНеділя, 5 червня 2022, 19:05
На Київщині знайшли тіло ще одного вбитого окупантами мешканця
фото поліції Київщини

Біля села Вишеград Бучанського району Київщини поліцейські виявили тіло розстріляного окупантами мирного жителя.

Джерело: поліція Київської області

Дослівно: "Днями у лісі біля села Вишеград, де знаходились позиції армії Російської Федерації, знайшли тіло чоловіка. За попереднім даними, цивільного жителя агресори застрелили з вогнепальної зброї в голову".

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Пряма мова голови поліції Київщини Андрія Нєбитова: "Поліцейські встановили, що 41-річний житель Волині минулоріч приїхав працювати будівельником в село Колонщина під Макаровим. Під час окупації зник в районі, де базувались війська окупантів. Правоохоронці вже розшукали сестру загиблого".

Деталі: Поліцейські, слідчі та криміналісти оглянули тіло та скерували на судмедекспертизу, яка встановить остаточну причину смерті. Надалі тіло загиблого передадуть рідним для поховання.

Знати більше: Диявол носить форму російського солдата. Як катували на Київщині

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • На початку квітня Сили оборони України звільнили Київську область від російських окупантів. Тоді ж почали відкриватися факти численних звірств росіян.
  • Мер міста Буча Анатолій Федорук тоді повідомляв, що у місті є братські могили, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежали десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками. 
  • Тіла закатованих росіянами мирних мешканців знаходили у всіх населених пунктах Київщини, які були тимчасвово окуповані загабниками.
  • Станом на 3 червня у Київській області знайшли тіла 1 314 місцевих жителів, убитих російськими окупантами.
  • Слідчі досі не встановили особи більш ніж 200 вбитих росіянами мирних жителів на Київщині.

Теми: Київська областьокупаціявійнаполіція
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