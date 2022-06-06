Нагадує страшний "Контрстрайк": командир батальйону розповів про бої в Сєвєродонецьку

Командир батальйону "Свобода", капітан Національної гвардії України Петро Кузик каже, що в Сєвєродонецьку на Луганщині йдуть запеклі вуличні бої, українським захисникам доводиться постійно маневрувати.

Джерело: Кузик у спеціальному ранковому інформаційному ефірі "Радіо Свобода"

Деталі: За його словами, ситуація в Сєвєродонецьку вкрай складна, йдуть запеклі вуличні бої буквально за кожен будинок. Динаміка бою дуже велика, ситуація змінюється по кілька разів на день.

Українські Сили оборони потребують підсилення, особливо що стосується артилерії. Російські війська не шкодують "гарматного м'яса" для спроб наступу.

Пряма мова: "Ворог має певну перевагу в ствольній артилерії, кількості танків, можливо, і в кількості людей і активно використовує цю перевагу. Постійно атакують, обстрілюють, знищують будинки, наші укріплення. Нам доводиться постійно маневрувати…

Були спроби контратакувати - десь вдало, десь не дуже. З їхнього боку теж постійно тиснуть. Деякі підрозділи змушені були на квартал відійти, деякі підрозділи втримали позиції, зокрема і наш. Але це все в дуже важких умовах, дуже страшно, але нагадує (відеогру-шутер – ред.) "Контрстрайк"…

Стратегічно з нашого боку ми чекаємо на підсилення, особливо закрити проблему в артилерії. З їхнього боку якісь незрозумілі штурми, як ми називаємо, "м’яса" піхоти. Постійно ми їх знищуємо, вони нові і нові резерви кидають вже. За нашими даними, підтягнули ще резерви...

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Буквально б’ємось за кожен будинок, за кожну вулицю. Інколи в якийсь день ми можемо на квартал просунутись, в якийсь день нас можуть відкинути на квартал. Так постійно триває і так буде тривати. Якщо наша сторона зацікавлена його утримати, то окрім розраховувати на стійкість піхоти, треба ще сюди достатньо сил і засобів – танки, артилерія".

Нагадаємо: Журналіст Юрій Бутусов каже, що влада вигадує успіхи у Сєвєродонецьку і що там ситуація складна. Очільник Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що ситуація в місті швидко змінюється і часом погіршується.

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