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Нагадує страшний "Контрстрайк": командир батальйону розповів про бої в Сєвєродонецьку

Валентина РоманенкоПонеділок, 6 червня 2022, 13:04
Нагадує страшний Контрстрайк: командир батальйону розповів про бої в Сєвєродонецьку
Петро Кузик. фото батальйону "Свобода"

Командир батальйону "Свобода", капітан Національної гвардії України Петро Кузик каже, що в Сєвєродонецьку на Луганщині йдуть запеклі вуличні бої, українським захисникам доводиться постійно маневрувати.

Джерело: Кузик у спеціальному ранковому інформаційному ефірі "Радіо Свобода"

Деталі: За його словами, ситуація в Сєвєродонецьку вкрай складна, йдуть запеклі вуличні бої буквально за кожен будинок. Динаміка бою дуже велика, ситуація змінюється по кілька разів на день.

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Українські Сили оборони потребують підсилення, особливо що стосується артилерії. Російські війська не шкодують "гарматного м'яса" для спроб наступу.

Пряма мова: "Ворог має певну перевагу в ствольній артилерії, кількості танків, можливо, і в кількості людей і активно використовує цю перевагу. Постійно атакують, обстрілюють, знищують будинки, наші укріплення. Нам доводиться постійно маневрувати…

Були спроби контратакувати - десь вдало, десь не дуже. З їхнього боку теж постійно тиснуть. Деякі підрозділи змушені були на квартал відійти, деякі підрозділи втримали позиції, зокрема і наш. Але це все в дуже важких умовах, дуже страшно, але нагадує (відеогру-шутер – ред.) "Контрстрайк"…

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Стратегічно з нашого боку ми чекаємо на підсилення, особливо закрити проблему в артилерії. З їхнього боку якісь незрозумілі штурми, як ми називаємо, "м’яса" піхоти. Постійно ми їх знищуємо, вони нові і нові резерви кидають вже. За нашими даними, підтягнули ще резерви...

Буквально б’ємось за кожен будинок, за кожну вулицю. Інколи в якийсь день ми можемо на квартал просунутись, в якийсь день нас можуть відкинути на квартал. Так постійно триває і так буде тривати. Якщо наша сторона зацікавлена його утримати, то окрім розраховувати на стійкість піхоти, треба ще сюди достатньо сил і засобів – танки, артилерія".

Нагадаємо: Журналіст Юрій Бутусов каже, що влада вигадує успіхи у Сєвєродонецьку і що там ситуація складна. Очільник Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що ситуація в місті швидко змінюється і часом погіршується.

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Теми: Сєвєродонецьквійна
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